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"Вирощують манкуртів!" Бондаренко влаштувала істерику на росТБ через Бандеру

2.1тЧитати матеріал російською

Скандальна екс-регіоналка Олена Бондаренко обурилася через те, що в сучасній українській історії реабілітовані імена Івана Мазепи, Степана Бандери та Симона Петлюри.

Вона заявила, що це зроблено для насадження в Україні ідеї антиросійськості і звинуватила рідну країну в нав'язуванні нібито неправильної історії. Своє невдоволення Бондаренко продемонструвала в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Олена Бондаренко

Олена Бондаренко

Скріншот відео

"Всі ці символи — і Мазепа, і Бандера, і Петлюра — це по суті символи антиросійськості. Був би там який-небудь Чингісхан — і Чингісхана туди б приплели! Все що завгодно, щоб просто відносини між двома країнами зіпсувалися", влаштувала істерику у властивій їй манері колишня соратниця Януковича.

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"На цій символіці, поки її вкидають в українське суспільство, поки вирощують цих манкуртів серед молодих людей через викладання ось такої історії в школах, в університетах, в цей час сидить собі Петро Олексійович (Порошенко, президент України. — Ред.) І добре почувається", не замовкала Бондаренко, підтримуючи проросійську риторику пропагандистської передачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
російська пропаганда
Особи
Олена БондаренкоСтепан БандераСимон ПетлюраІван МазепаПетро Порошенко
Місце
Україна
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Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
нелюбителям «вот такой вот истории» надо принять историю как она есть. Из истории не вычеркнешь ни Бандеру, ни Сталина.
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Гетьман Елена
Гетьман Елена
Не вижу ничего плохого в насаждении «антирусскости»)))
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Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
Гетьман Елена, это оборачивается против 25% русских граждан Украины.
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