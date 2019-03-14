"Вирощують манкуртів!" Бондаренко влаштувала істерику на росТБ через Бандеру

Скандальна екс-регіоналка Олена Бондаренко обурилася через те, що в сучасній українській історії реабілітовані імена Івана Мазепи, Степана Бандери та Симона Петлюри.
Вона заявила, що це зроблено для насадження в Україні ідеї антиросійськості і звинуватила рідну країну в нав'язуванні нібито неправильної історії. Своє невдоволення Бондаренко продемонструвала в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Олена Бондаренко
Скріншот відео
"Всі ці символи — і Мазепа, і Бандера, і Петлюра — це по суті символи антиросійськості. Був би там який-небудь Чингісхан — і Чингісхана туди б приплели! Все що завгодно, щоб просто відносини між двома країнами зіпсувалися", — влаштувала істерику у властивій їй манері колишня соратниця Януковича.
"На цій символіці, поки її вкидають в українське суспільство, поки вирощують цих манкуртів серед молодих людей через викладання ось такої історії в школах, в університетах, в цей час сидить собі Петро Олексійович (Порошенко, президент України. — Ред.) І добре почувається", — не замовкала Бондаренко, підтримуючи проросійську риторику пропагандистської передачі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У вересні Бондаренко засвітилася на російському телебаченні зі скандальним виступом про нібито тотальні утиски російської мови в Україні.
У листопаді вона вибухнула образами на адресу України через святкування п'ятої річниці Революції Гідності.
Також екс-регіоналка осоромилася заявою про те, що підйом патріотизму в Україні є спробою США відірвати її від "російської єдності".
У січні Бондаренко нахабно заявила, що "Л/ДНР", які окупували частину Донбасу, нібито законодавчо не визнають терористами в Україні.
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