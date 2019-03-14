"Вирощують манкуртів!" Бондаренко влаштувала істерику на росТБ через Бандеру

Скандальна екс-регіоналка Олена Бондаренко обурилася через те, що в сучасній українській історії реабілітовані імена Івана Мазепи, Степана Бандери та Симона Петлюри.

Вона заявила, що це зроблено для насадження в Україні ідеї антиросійськості і звинуватила рідну країну в нав'язуванні нібито неправильної історії. Своє невдоволення Бондаренко продемонструвала в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Олена Бондаренко Скріншот відео

"Всі ці символи — і Мазепа, і Бандера, і Петлюра — це по суті символи антиросійськості. Був би там який-небудь Чингісхан — і Чингісхана туди б приплели! Все що завгодно, щоб просто відносини між двома країнами зіпсувалися", — влаштувала істерику у властивій їй манері колишня соратниця Януковича.

"На цій символіці, поки її вкидають в українське суспільство, поки вирощують цих манкуртів серед молодих людей через викладання ось такої історії в школах, в університетах, в цей час сидить собі Петро Олексійович (Порошенко, президент України. — Ред.) І добре почувається", — не замовкала Бондаренко, підтримуючи проросійську риторику пропагандистської передачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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