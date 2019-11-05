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5 листопада • оновлено в 20:42
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Вирок Марківу: адвокати розповіли про плани ув'язненого

1.3т Читати матеріал російською

Засуджений судом Італії до 24 років тюремного ув'язнення, за нібито вбивство італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році, українець Віталій Марків висловив бажання вивчиться на юриста після свого звільнення з в'язниці.

В інтерв'ю OBOZREVATEL адвокат ув'язненого Олександр Чебаненко розповів про умови, в яких знаходиться Марків у тюрмі, та про його майбутні плани.

Віталій Марків

Віталій Марків

"Радіо Свобода"

"До нього мають постійний доступ консул та італійські адвокати, обмежений час дається на відвідування матір'ю Віталія або інших відвідувачів. Він може отримувати певні передачі, продукти харчування та книги", – каже адвокат.

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Що стосується книг, то тут Чебаненко зазначив, що Марків постійно читає, вчиться і займається саморозвитком, і висловив бажання стати юристом після свого звільнення.

"А так, це в'язниця з досить жорстким режимом, але при цьому він має право на прогулянки, заняття спортом, на вільний час тощо", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Влітку 2017 року аеропорту Болоньї був заарештований 29-річний український військовий, службовець Національної гвардії Віталій Марків.

  • Бійця звинуватили в причетності до смерті італійського фотографа Андреа Роккеллі і його перекладача, росіянина Андрія Миронова, які загинули 24 травня 2014 року в Слов'янську в результаті мінометного обстрілу.

  • Марків категорично спростовує висунуті звинувачення. Україна його підтримує. За даними тодішнього першого віце-прем'єра Віталія Яреми, Роккеллі вбили терористи : в той момент у ЗСУ на горі Карачун, з якої нібито вівся обстріл, взагалі не було мінометів.

  • 12 липня Марківа засудили до 24 років ув'язнення. Українці в мережі бурхливо відреагували на рішення суду.

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Тема
Ексклюзив
Особа
Віталій Марків
Місце
Італія
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Федоров Федор
Федоров Федор
Будет 24 года носки с трусами Коза Ностра стирать. Вот все его планы.
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hunt andres
hunt andres
Ок. Марков через 24 года станет юристом)))))
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van Dijk Max
van Dijk Max
hunt andres, и со стажем в поле
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Юг Руси
Юг Руси
Хочешь рассмешить Бога, - расскажи ему про свои планы! )))
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