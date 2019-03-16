"Вирізати всіх!" Комаровський виступив з жорстким закликом до України

Єдиний шанс для України на благополучне майбутнє з'явиться після того, як у країні "виріжуть" всіх тих, хто бреше і краде.

Таку думку висловив в ефірі телеканалу "112" заявив український лікар-педіатр, письменник і телеведучий Євген Комаровський. За його словами, це остання надія для українського суспільства.

"Я лікар. Коли метастази – шансів вилікуватися мало. Але треба лікуватися, хоч діяти в правильному напрямку і знайти собі нормального лікаря. Вже не перша фаза метастаз, вже потрібні радикальні методи. Досить вже панькатися з ними, треба вирізати. Але не тих, хто говорить інакше, а тих, хто бреше і краде", – закликав він.

Євген Комаровський Скріншт з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Комаровський, кажучи про статус російської мови в Україні, заявив, що держава визначає, з ким можна "дружити" українцям, а це не припустимо.

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