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"Вирізати всіх!" Комаровський виступив з жорстким закликом до України

6.8тЧитати матеріал російською

Єдиний шанс для України на благополучне майбутнє з'явиться після того, як у країні "виріжуть" всіх тих, хто бреше і краде.

Таку думку висловив в ефірі телеканалу "112" заявив український лікар-педіатр, письменник і телеведучий Євген Комаровський. За його словами, це остання надія для українського суспільства.

"Я лікар. Коли метастази – шансів вилікуватися мало. Але треба лікуватися, хоч діяти в правильному напрямку і знайти собі нормального лікаря. Вже не перша фаза метастаз, вже потрібні радикальні методи. Досить вже панькатися з ними, треба вирізати. Але не тих, хто говорить інакше, а тих, хто бреше і краде", – закликав він.

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Євген Комаровський

Євген Комаровський

Скріншт з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Комаровський, кажучи про статус російської мови в Україні, заявив, що держава визначає, з ким можна "дружити" українцям, а це не припустимо.

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Особа
Євген Комаровський
Місце
Україна
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Лилик Сергій
Лилик Сергій
А хто визначатиме жертв? А як воскресати помилково страчених? Повторюсь :"біда коли срака думає що вона голова"
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Гавриш Лариса
Гавриш Лариса
Может кто-нибудь подскажет доктору Комаровскому, что иногда лучше ему помолчать. А то получится как с Зеленским - президентом не станет, а кусок хлеба потеряет.
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Предлагаю с этого лживого мешка говна и начать.
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