Випаде 40 см снігу: на Україну насувається крижаний шторм

На заході України у вівторок, 4 лютого, різко погіршиться погода. Синоптики прогнозують сильний дощ і мокрий сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. Ще гіршою ситуація стане в ніч на 5 лютого. На заході України очікується приріст сніжного покриву в 20 см і до 40 см в горах.

При цьому пориви вітру досягнуть 25 м/с. 4 лютого в західних регіонах країни температура повітря досягне +6 градусів, в центрі буде до +5, вдень пройдуть дощі. На сході України очікується +3...+5 градусів без опадів. На півдні країни до +10 і сухо всюди, крім Одещини.

У Києві у вівторок буде до +5 градусів, незначний дощ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в першій половині лютого в Україні прийде похолодання, проте буде воно зовсім невеликим. У другій же половині місяця знову потеплішає.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram