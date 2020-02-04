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4 лютого • оновлено в 05:52
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Випаде 40 см снігу: на Україну насувається крижаний шторм

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На заході України у вівторок, 4 лютого, різко погіршиться погода. Синоптики прогнозують сильний дощ і мокрий сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. Ще гіршою ситуація стане в ніч на 5 лютого. На заході України очікується приріст сніжного покриву в 20 см і до 40 см в горах.

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При цьому пориви вітру досягнуть 25 м/с. 4 лютого в західних регіонах країни температура повітря досягне +6 градусів, в центрі буде до +5, вдень пройдуть дощі. На сході України очікується +3...+5 градусів без опадів. На півдні країни до +10 і сухо всюди, крім Одещини.

У Києві у вівторок буде до +5 градусів, незначний дощ.

Випаде 40 см снігу: на Україну насувається крижаний шторм
Випаде 40 см снігу: на Україну насувається крижаний шторм

Як повідомляв OBOZREVATEL, в першій половині лютого в Україні прийде похолодання, проте буде воно зовсім невеликим. У другій же половині місяця знову потеплішає.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Прогноз погоди
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Шо? Свынарня ффсее?
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