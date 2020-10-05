ДТП з поліцейським в Броварах: стало відомо ім'я загиблої і постраждалої

В смертельному ДТП в Броварах під Києвом загинула 43-річна Надія Чамара, також серйозно травмована її 22-річна дочка Марина.

Про це OBOZREVATEL розповіла кума сім'ї Олександра, уточнивши, що жінка працювала продавцем в магазині.

"Вони вийшли на базар за продуктами, купили хліба. І поверталися додому. Йшли по переходу. Їм залишалося два кроки до тротуару, коли цей водій вилетів на них. Всі автомобілі зупинилися і пропускали пішоходів, а цей летів зі швидкістю більше 100 кілометрів! У нього немає навіть гальмівного шляху", – поділилася вона.

Надія загинула на місці. За словами Олександри, удар був такої сили, що її підкинуло в повітря. Водій не зупинився і помчав далі. Поруч виявилася патрульна машина поліції і його затримали до приїзду слідчої групи з ДБР.

За кермом був поліцейський в стані алкогольного сп'яніння. За непідтвердженими поки даними, він може бути сином співробітниці Броварської міської ради.

Олександра каже, що в лікарні водій ходив з посмішкою на обличчі. "Таке враження, що він не розуміє, що накоїв", – вигукує жінка.

Постраждалу дівчину лікуватимуть в Києві, у неї серйозно пошкоджені кістки тазу, мають бути операції. Марина навчається у вузі, отримує другу освіту, за першою вона юрист.

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