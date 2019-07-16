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Винен "Євроконтроль": у SkyUp прокоментували скандал із затримкою рейсу в Барселоні

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В авіакомпанії SkyUp пояснили причину затримки рейсу, який влаштував колапс в аеропорту Барселони, тим, що його затримала Європейська організація з безпеки повітряної навігації – "Євроконтроль".

Як повідомили в авіакомпанії, спочатку рейс PQ742 затримався з технічних причин – була виявлена несправність у системі управління інтерцепторами. У зв'язку з цим SkyUp замінила борт на інший, який і виконав рейси 15.07.19 "Київ – Барселона" і "Барселона – Київ".

За повідомленням SkyUp, після заміни літак чекав підтвердження слота (можливого часу вильоту - Ред.) від аеропорту. "Барселона – велике туристичне місто. У таких містах усі слоти розписані по хвилинах. Якщо літак не вилетів вчасно, він може очікувати слот годину, дві або довше. Час вильоту контролює "Євроконтроль", – прокоментували в компанії.

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Літак авіакомпанії SkyUp

Літак авіакомпанії SkyUp

ТСН

Відзначається, що в SkyUp виконали правила перевезення пасажирів і кожен пасажир рейсу PQ742 отримав ваучер на напій і сендвіч, який можна було обміняти в аеропорту, в зоні біля реєстрації.

"Затримка рейсу, звичайно, неприємна. Але для SkyUp Airlines безпека пасажирів –безумовний пріоритет", – підсумували в авіакомпанії.

Уточнюється також, що наразі літак приземлився в Києві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше авіакомпанія Wizz Air оголосила про скасування частини рейсів по 17 напрямам з Києва. Це пояснили затримкою поставки літаків.

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Місце
Іспанія Барселона
Теги
Київ затриманий рейс
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