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9 травня • оновлено в 11:40
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Марина Петік
Марина Петік
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"Сказав, що потраплю в психушку або тюрму!" На Київщині депутат з дружиною влаштували війну за маленького сина

9.5т
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В Україні розгорається чергова трагедія через маленьку дитину. Депутат Київської обласної ради Гліб Лірник і його дружина Валентина Павлюк не можуть поділити 2-річного сина Рината.

Мати приїжджає до будинку чоловіка з адвокатами і родичами, привозить постанову суду, про те, що вона має право так само спілкуватися з сином, як і чоловік. Але все закінчується скандалом, побиттям і зверненням у поліцію.

Детальніше в матеріалі OBOZREVATEL.

Чоловік звинувачує дружину

Молода пара вже майже сім місяців не живе разом. У вересні минулого року Валентина подала на розлучення, дізнавшись, що у чоловіка з'явилася інша жінка. Відтоді почалася війна.

"Він мені сказав, що тепер у мене війна не тільки з ним, але і з його родиною. Що я погана мати і мене позбавлять батьківських прав. У хід буде запущено весь ресурс, а я потраплю в психлікарню або в тюрму. Ось так і сказав", – розповідає OBOZREVATEL Валентина.

Ще недавно пара була щаслива

Ще недавно пара була щаслива

З особистого архіву

Хоча добровільної згоди Гліб на розірвання шлюбу не дає, а судові засідання постійно відкладаються.

Чоловік на відео e своєму Instagram звинувачує дружину в зрадах, запевняє, що у неї з психікою не все гаразд, і каже, що на час карантину син буде жити з ним. А якщо дружина хоче його бачити, то він готовий надати їй будиночок для гостей.

"Побив на очах у моєї мами"

Однак у Валентини інша версія того, що трапилося. Вона каже, що Гліб сина у неї забрав ще до карантину. А також, що він уже не раз бив її. "Він побив мене на очах у моєї мами в її квартирі. Сина забрав, хоча є постанова суду, що він повинен жити зі мною і з ним 50 на 50", – розповідає молода жінка.

Спочатку Валентина, намагаючись напоумити чоловіка, приходила на побачення з малюком. "У будинок мене давно не пускають, тому з дитиною я зустрічалася у дворі. Було холодно, накрапав дощ, мені перевертали коробку як бомжу, щоб я могла сісти. І ми з сином малювали. Тривало це півгодини-годину", – каже Валентина.

Гліб і Валентина

Гліб і Валентина

З особистого архіву

Спочатку вона могла приходити туди зі своїм адвокатом, тому що боялася Гліба. Але потім і адвокату заборонили входити на територію приватного володіння.

"Чоловік живе в будинку з іншою жінкою. Вони удвох виходили на подвір'я, мене ображали. Його нова подруга могла сказати на адресу моєї дитини "синок". Уявляєте, що коїлося зі мною як із матір'ю", – ледь стримуючи сльози говорить Валентина.

Душили і закривали рот

А 15 квітня у дворі будинку стався конфлікт. "Я приїхала з постановою суду, щоб забрати малюка. Мене впустили на подвір'я. Там була няня і садівник. Я попросила няню передати копію постанови Глібу, але вона відмовилася, сказала, що приставлена до мене. Тоді попросила віднести садівника. Він відніс.

Розбірки біля будинку, де живе малюк

Розбірки біля будинку, де живе малюк

Скрін відео

Я взяла малюка на руки, і сказала, що не роблю нічого протиправного. Але няня почала виривати сина. На крики вийшов Гліб, наказав няньці відпустити дитину і зажадав, щоб я викликала поліцію. Я попросила, не підходити до мене близько. Пішла в гараж, бо було холодно. За мною кинулися Гліб із садівником і нянею. Мене притиснули до стіни, і Гліб почав бити мене головою об стіну. Потім мене повалили, притиснули колінами, мене душили, закривали рот. Я вдарилася головою об бетонну підлогу на мить втратила орієнтацію. Садівник забрав дитину, ми залишилися удвох у гаражі і тоді Гліб став мене бити, я вставала, а він знову бив. Я вийшла з гаража і в шоці пішла до воріт. А чоловік вийшов з іншого боку й обійшов навколо, щоб не потрапити на камери", – згадує Валентина.

Після цього Валентина зробила фото – на її тілі величезні синці. І звернулася в лікарню, де їй поставили діагноз струс мозку.

Жінка показала синці

Жінка показала синці

Жінка показала синці

Жінка показала синці

Але Гліб не вірить у травми дружини, запевняє, що пальцем її не чіпав, і вона все вигадала. Однак, за словами Валентини, буквально на другий день після побиття, чоловік сходив у поліцію і написав на неї три заяви – за проникнення на його територію, за те, що вона вкрала у нього з машини 1,5 тисячі доларів і за наклеп.

У п'ятницю, 8 травня Валентина знову спробувала забрати дитину. Але, незважаючи на обіцянки Гліба віддати сина, в будинку їй сказали, що Гліб із мамою і дитиною поїхали в лікарню.

З листування Гліба і Валентини. Спочатку Гліб готовий привезти сина, а потім відмовляється

З листування Гліба і Валентини. Спочатку Гліб готовий привезти сина, а потім відмовляється

"Сказав, що потраплю в психушку або тюрму!" На Київщині депутат з дружиною влаштували війну за маленького сина

"Поки ми там стояли біля воріт, Валя намагалася додзвонитися і йому, і його мамі, але ніхто трубку не брав. Потім він сам подзвонив Валі і сказав, що через 20 хвилин привезе Рината їй додому. Ми помчали додому, дзвонить вона йому, а він говорить спілкуйтеся з моїм адвокатом. Звичайно, адвокат не в курсі", – розповідає знайома родини Міла.

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Автор
Марина Петік Марина Петік
Місце
Україна Київ
Теги
депутат дитина
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Что процентов гулящая движушница отцу нужно отдать полное право на проживание ребенка!!!
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Майдан головного мозга
Майдан головного мозга
<< у мужа ЗАВЕЛАСЬ женщина. >> :о)))))))))))) ------- Заводятся тараканы на кухне.
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Майдан головного мозга
Майдан головного мозга
Сама как скелет, а вымя себе сделала огромное. С таким количеством силикона к детям вообще подпускать нельзя, чтобы не разрушать их психику.
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