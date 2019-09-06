"Вимирає катастрофічними темпами": з'явилися тривожні дані про Донбас

У Дружківці на Донбасі смертність майже в 4 рази перевищила народжуваність.

Про це з посиланням на Головне управління статистики в Донецькій області пише "Восточный вариант". Всього населення міста станом на 1 липня 2019 року склало 65 565 осіб.

Відзначається, що січні-червні 2019 року в Дружківці народився 151 малюк і померло 543 особи. У місто прибуло 155 громадян, вибуло при цьому 294.

З'явилися тривожні дані про смертність на Донбасі

Примітно, що в Донецькій області смертність перевищує народжуваність у середньому в 2,7 рази, у цілому по Україні – в 2. У Дружківці ж цей показник вищий і становить майже 1:4.

"Навіть не тлі сумних українських демографічних показників, Донбас вимирає просто катастрофічними темпами", – відреагував на статистику в Twitter український журналіст Денис Казанський.

Смертність в Дружківці перевищила народжуваність в 4 рази. Навіть не тлі сумних українських демографічних показників, Донбас вимирає просто катастрофічними темпами. https://t.co/3BNtAUwcNS - Денис Казанський (@den_kazansky) September 6, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "Міністерстві охорони здоров'я "ДНР" забили на сполох через катастрофічноий рівень смертності.

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