Зґвалтування АТОвця у Бердянську: з'явилися нові факти про знущання в колонії

Навколо Бердянської колонії №77 знову розгорівся скандал. Правозахисники оприлюднили нові факти знущань, проте керівництво цієї установи не відсторонене від роботи на час перевірки.

Як стверджують активісти, тут систематично мучать і б'ють ув'язнених, вимагаючи, щоб родичі платили гроші. Деяким рідним нібито довелося навіть оплачувати весілля кривдника, купувати йому обручку і костюм, яким він залишився незадоволений. У колонії звинувачення заперечують. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

Побили та зґвалтували?

Колишній боєць АТО Олександр Т., над яким, за словами правозахисників, познущалися в Бердянській колонії №77, зараз звільнився, проте його психічний стан залишається важким. Нагадаємо, що чоловіка нібито спочатку жорстоко били, а потім зґвалтували у виправному закладі. Після цього у нього стався психічний зрив. До того ж, за даними активістів, знущалися над Олександром зокрема й через те, що він воював і має орден "За мужність".

Колонія №77 Головком

Навіть після того, як інформація про насильство стала публічною, керівництво колонії не усунули.

"Керівництво колонії продовжує працювати, ніхто його не усунув навіть на час розслідування, я вже не кажу про покарання", – розповів OBOZREVATEL координатор програми Харківської правозахисної групи Андрій Діденко.

Ув'язнені бояться говорити

За словами Андрія Діденка, в Бердянській колонії ув'язнені до смерті бояться розповідати про те, як над ними знущаються. Нібито тут існує система залякування.

Травми в ув'язнених slidstvo.info

"Знущатися починають із першого дня. Займаються цим так звані "козли", ув'язнені, які свого часу самі пройшли ці кола пекла. Тепер вони це роблять не без участі адміністрації колонії. З їхньою допомогою вони з'ясовують матеріальний стан рідних ув'язнених. Потім їх починають жорстоко бити, вимагаючи, щоб родичі перераховували гроші на картки. Наприклад, мами розповідають, що їм довелося навіть оплачувати весілля одного "козла", купувати йому все: обручки, квіти, костюм. Він ще й залишився незадоволений костюмом", – зазначив Діденко.

У січні з цієї колонії в СІЗО для судових розглядів доставили 18-річного Дениса Кметя. Тоді він і розповів своїй мамі, що насправді відбувається в цій установі. Жінка звернулася до правозахисників.

"Біда в тому, що хлопця після суду повинні повернути в цю ж колонію, змінити це не можна. Щоб його перевезли в іншу колонію, керівництво має визнати порушення. А вони ніколи цього не зроблять. Там ув'язнені бояться слова сказати. Я пам'ятаю, коли ми з адвокатом вперше туди приїхали, то ув'язнені мовчали. Ми вже взяли тих, хто сидів у карцері, почали з ними говорити. Марно. Один із них нам так і сказав, мовляв, тільки коли побачимо, що ви приїжджаєте сюди вп'яте, вшосте, що ви нас не забуваєте, тоді, може, щось і розповімо", – каже Діденко.

Травми в ув'язнених slidstvo.info

Інші мами ув'язнених теж стверджують, що буквально через тиждень після того, як їхні рідні потрапляють у цю колонію, вони їм телефонують і здавленим голосом просять перерахувати на картку гроші. Номер картки вказують у СМС. Одна з жінок повідомила, що їй за місяць довелося відправити 25 тисяч грн. Потім вона не витримала і пішла за захистом.

Ведуть перевірки

Державне бюро розслідувань відкрило справу і веде розслідування одразу за декількома статтями КК України – "тортури", "перевищення повноважень", "перевищення влади", "вимагання групою осіб". Усього у справі проходить дев'ять потерпілих.

Також ведуть перевірку і в Генпрокуратурі. Вдалося знову відкрити справу за фактом побиття екс-бійця АТО Олександра Т., яка була закрита в грудні минулого року. Правда, в справі не вказано, що він був зґвалтований, хоча заяву чоловік подавав.

slidstvo.info

Крім того, після публікацій Генпрокуратура знову відвідала Бердянську колонію. Але порушень там так і не знайшла. Державна кримінально-виконавча служба проводить власне службове розслідування. Щоправда, коли воно закінчиться, сказати не можуть.

Начальник колонії №77 Максим Чукін категорично спростовує інформацію про те, що колишнього бійця Олександра Т. зґвалтували, запевняє, що ніяких заяв від нього не отримував. Також у колонії вважають, що у такий спосіб хтось хоче розхитати у них ситуацію.

А правозахисники впевнені, що нікого за порушення і знущання над ув'язненими так і не покарають. "Коли в колонії Одеси після вбивства було масове побиття ув'язнених, керівник пенітенціарної служби все заперечував, говорив, що нічого подібного бути не може. Поки прокуратура не оприлюднила відео цього", – каже Діденко.

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