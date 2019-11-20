В Одесі співробітника МакДональдса забрали в армію прямо з робочого місця

Співробітники Одеського обласного військкомату доставили на збірний пункт молодого одесита, який працює на касі місцевого "МакДональдса", прийшовши вранці 19 листопада до нього на роботу.

За словами родичів юнака, це було зроблено незаконно, так як через травму руки він має відстрочку від призову до весни 2020 року. Про інцидент повідомило видання "Думська".

"Моєму синові 21 рік. Він працює в Одесі, в "МакДональдсі". О шостій годині ранку до нього прямо на роботу прийшли співробітники військкомату і заявили, що він знаходиться в розшуку і наполягали на тому, щоб він поїхав з ними на збірний пункт для призову в армію. Син відмовився. Тоді вони викликали поліцію, за допомогою якої Миколу відвезли на територію збірного пункту на вул. Заньковецької", – розповів батько призовника Олександр Стахов.

Сам призовник також підтвердив, що його забрали насильно і прямо зі збірного пункту мають намір направити в армію.

ілюстративне фото slovoidilo.ua

У той же час в прес-службі військкомату заявили, що призовник перебував у розшуку як ухильник, і після бесіди зі співробітниками поїхав в збірний пункт добровільно, пройшов медкомісію і був зарахований в резерв призовників.

Однак його батько не згоден із цим і збирається писати заяву в поліцію і прокуратуру про те, що його сина незаконно викрали і насильно утримують на території обласного збірного пункту Міноборони.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні збираються скасувати обов'язковий призов в армію. У Міноборони підкреслюють, що скасування призову стало метою нового глави відомства Андрія Загороднюка.

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