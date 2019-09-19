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20 вересня • оновлено в 00:49
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Викрали "б*ндерівці"? Азаров замарив про "фаш*стську" Україну

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Колишній прем'єр-міністр часів президентства Віктора Януковича Микола Азаров вибухнув заявою про "відродження фашизму" в Україні.

Відповідний пост розмістив він у Twitter.

"В одній із київських бібліотек до Дня Незалежності відкрили тематичну виставку, на якій представили книги й артефакти на честь нацистських пособників і вбивцьС. Бандери, А. Мельника, ОУН-УПА, С. Петлюри, Є. Коновальця", – висловився він.

"Оце фашизм, який відроджується в Україні", – видав Азаров.

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Азаров замарив про фашизм в Україні

Азаров замарив про фашизм в Україні

vz.ua

Викрали "б*ндерівці"? Азаров замарив про "фаш*стську" Україну

Скріншот

На його заяву відреагував у своєму Telegram-каналі український політолог Олексій Голобуцький.

"Азаров знову поплювався в "фашистську Україну". Його що, дійсно, утримують десь у бандерівській криївці на Львівщині? Як не пластуни, так бібліотека УПА", – прокоментував він.

Викрали "б*ндерівці"? Азаров замарив про "фаш*стську" Україну

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Азаров назвав "фашизмом" мурал із зображенням Симона Петлюри в Кам'янець-Подільському.

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Особи
Микола Азаров Олексій Голобуцький Симон Петлюра Степан Бандера Андрій Мельник
Місце
Україна
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Ядвіга Віталій
Ядвіга Віталій
Вот НАФТАЛИН развонялся...
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Кор Павел
Кор Павел
Режь правду матку.
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Тарас Бор
Тарас Бор
А какое отношение все эти люди имеют к фашизму,Азирка ты наш Бимба?Симон Петлюра дык вообще социалистом был.
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