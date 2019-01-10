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''Викрадення'' кримчанина українськими військовими: з'явилося роз'яснення

2.5тЧитати матеріал російською

У Херсоні працівники місцевого військкомату нібито "викрали" хлопця, котрий приїхав із Криму, і спробували відправити його в українську армію.

Про це повідомили "РИА Новости", посилаючись на слова представника Уповноваженого з дотримання прав людини в Криму Ісмаїла Халікова. Цитуючи кримського омбудсмена, росЗМІ пише, що невідомі люди, які згодом виявилися працівниками місцевого військкомату, підійшли до хлопця і, дізнавшись, що тому 20 років і він не проходив військову службу, забрали його в авто й відвезли в невідомому напрямку.

Згодом стало відомо, що кримчанина нібито доставили у військкомат, а звідти на медкомісію.

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У коментарі OBOZREVATEL Ісмаїл Халіков підтвердив, що така історія дійсно була, але ще в листопаді 2018-го під час призову.

"Працівники перевищили свої повноваження. Ми цей факт зафіксували і передали у відповідні органи", – сказав кримський омбудсмен, додавши, що відповіді від правоохоронних органів він ще не отримував.

Ісмаїл Халіков

Ісмаїл Халіков

Facebook Халікова

На думку Халікова, роздування цієї новини в російський пресі – ніщо інше, як елемент інформаційної війни, яку веде РФ проти України.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, прокуратура АР Крим та українські правозахисники передали у Міжнародний кримінальний суд у Гаазі свідоцтво про примусовий заклик кримчан до збройних сил РФ.

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Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Тег
Новини Росії
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Крым Андрей
Крым Андрей
Так жаль, что отпустили. Если я крымчанин, гражданин РФ, то я в украинскую армию никак не попаду. Если крымчане, моряки с Норда, которых больше полгода с территории Украины не выпускали, уничтожив их российские документы и требуя, чтобы те себя её (Украины)гражданами признали, не пошли на это, отстаивая своё российское гражданство. А если тебе 20 лет, ты гражданин Украины с украинским паспортом, то почему это ты должен в укроармии не служить? Из-за того, что в Крыму живёшь? Вперед и с песнями.
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Я думал сейчас опровергнут с негодованием, а вишь правда.
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