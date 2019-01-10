''Викрадення'' кримчанина українськими військовими: з'явилося роз'яснення

У Херсоні працівники місцевого військкомату нібито "викрали" хлопця, котрий приїхав із Криму, і спробували відправити його в українську армію.

Про це повідомили "РИА Новости", посилаючись на слова представника Уповноваженого з дотримання прав людини в Криму Ісмаїла Халікова. Цитуючи кримського омбудсмена, росЗМІ пише, що невідомі люди, які згодом виявилися працівниками місцевого військкомату, підійшли до хлопця і, дізнавшись, що тому 20 років і він не проходив військову службу, забрали його в авто й відвезли в невідомому напрямку.

Згодом стало відомо, що кримчанина нібито доставили у військкомат, а звідти на медкомісію.

У коментарі OBOZREVATEL Ісмаїл Халіков підтвердив, що така історія дійсно була, але ще в листопаді 2018-го під час призову.

"Працівники перевищили свої повноваження. Ми цей факт зафіксували і передали у відповідні органи", – сказав кримський омбудсмен, додавши, що відповіді від правоохоронних органів він ще не отримував.

Ісмаїл Халіков Facebook Халікова

На думку Халікова, роздування цієї новини в російський пресі – ніщо інше, як елемент інформаційної війни, яку веде РФ проти України.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, прокуратура АР Крим та українські правозахисники передали у Міжнародний кримінальний суд у Гаазі свідоцтво про примусовий заклик кримчан до збройних сил РФ.

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