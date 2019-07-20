"Віком 5 тисяч років": археологи під Львовом розкопали "сенсацію"

На горі Жупан у районні міста Винники під Львовом археологи розкопали амфору часів Трипільської культури.

Про це у своєму Facebook повідомив мер Винників Володимир Квурт.

На знахідку натрапили під час розкопок на місці давнього людського поселення. Її вік налічує близько 5 тисяч років.

"На жаль, збереглися лише фрагменти амфори. Але вони у доброму стані і науковці стверджують, що зможуть її відновити. Вони переконані, що це, без сумніву, сенсаційна знахідка, адже це ще один артефакт, який дає можливість стверджувати, що трипільська культура поширювалася і на території Львівщини", – повідомив Квурт.

Зазначається також, що на фрагментах амфори можна побачити орнаменти, які притаманні лише Трипільській культурі. У них представники цих племен зберігали зерно та воду.

Розкопки на Львівщині Facebook Володимира Квурта

Розкопки на Львівщині Facebook Володимира Квурта

Розкопки на Львівщині Facebook Володимира Квурта

Розкопки на Львівщині Facebook Володимира Квурта

"Також на території об'єкту науковці натрапили на наконечник стріли та кам'яну стелу, яка стоїть на долівці. Найімовірніше, вона може бути пов'язана з якимись ритуальними дійствами", – додав Квурт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму під час розкопок некрополя Киз-Аул археологи виявили античний склеп із останками древніх військових.

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