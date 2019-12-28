Викликають опіки й задуху: названо смертельно небезпечні іграшки. Відео

Акумулятори багатьох ґаджетів та іграшок, які дарують дітям на новорічні свята, становлять велику загрозу їхньому здоров’ю.

Блискучі кнопкові батарейки, які нагадують монетки, виглядають дуже привабливими для малечі. Однак при ковтанні вони можуть спричинити жахливі опіки та задуху, повідомляє ВВС News (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що шестирічна Софі Скілл із британського Шеффілда декілька днів пробула під апаратом штучної вентиляції легень після того, як у віці двох років проковтнула такий кнопковий акумулятор. Кислота з нього пропалила їй у стравохід і легені, викликала страшний біль та поставила життя дівчинки під загрозу. Лише завдяки своєчасному зверненню до медиків та їхнім зусиллям, Софі повністю одужала після тижнів реабілітації.

Іграшки з кнопковими акумуляторами – смертельно небезпечні для дітей

Британські лікарі кажуть, що цей випадок не унікальний, щороку приблизно двоє дітей у країні гинуть саме через кнопкові акумулятори.

Такі можна знайти в ігрових навушниках, фітнес-браслетах, деяких мініроботах-комахах та рибках, брелоках. Святкові вогники, телевізійні пульти, співаючі Санта Клауси, електросвічки та музичні різдвяні картки також працюють за допомогою цих пристроїв.

За словами експертів, й у розрядженому вигляді вони можуть бути дуже небезпечними. Оскільки слина в організмі малечі взаємодіє з речовинами з пристрою, створюючи їдкі хімічні сполуки. Тому час у таких випадках має надзвичайне значення.

Софі ледь врятували після того, як вона проковтнула небезпечну іграшку ВВС

Фахівці радять батькам бути уважнішими до вибору таких забавок. Зокрема:

пересвідчіться, що в іграшках та інших продуктах, де використані акумулятори, є відсіки для них, доступ до яких заблокований;

остерігайтеся таких предметів, як музичні вітальні листівки, електросвічки та пульти дистанційного керування, оскільки відсіки для акумулятора там часто не можна заблокувати;

переконайтеся, що запасні акумулятори зберігаються в недоступних для дітей місцях, а використані утилізуються належним чином.

При ковтанні кнопкові акумулятори можуть спричинити жахливі опіки та задуху Скриншот з відео

"Найкращий спосіб захистити малечу – це просто тримати в недоступному для них місці акумуляторні батареї та гарантувати, що в іграшках, які містять такі пристрої, надійно заблокований відсік", – зазначає медичний директор Національної служби охорони здоров'я в Англії, професор Стівен Повіс.

Якщо ж підозрюєте, що дитина таки проковтнула акумулятор, негайно зверніться до лікаря.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві популярна іграшка – слайм – ледь не вбила 4-річну Ясю. Дівчинка вдихнула шматочок "гумки" і потрапила до реанімації з хімічним опіком легень, де пробула два тижні. Її довелося вводити в медикаментозний сон.

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