Викликали авіацію: на Харківщині дитини рятували від укусу гадюки

У селищі Козіївка Харківської області гадюка вкусила 11-річного хлопчика.

Це сталося в саду під деревом у дворі приватного будинку. Для порятунку дитини довелося викликати санітарну авіацію, передає ТСН.

"Злазити, під вишнею лопухи, настав - укус. Сестра побачила як щось велике чорне поповзло. Він прибіг додому, каже: папа, мене змія вкусила", - розповів батько хлопчика Віталій Цібінога.

Чоловік наклав дитині джгут і викликав швидку. У хлопчика почалися запаморочення і нудота, але протиотрута була тільки в Харкові, а це сотня кілометрів. Щоб не втрачати ні секунди, дитини вирішили доставляти до обласного центру волонтерським літаком.

"Наш дитячий лікар районний викликав санавіацію", - пояснив батько хлопчика.

Пілот згадує, що ледь живий хлопчик навіть пожвавився, коли побачив борт.

"Відчував себе він погано. Але. Це хлопчисько! Йому цікаво все. А тут прилетів літак. Взагалі, це було так класно дивитися, як дитина цей навіть в такому стані - у нього з'явилася посмішка на обличчі", - розповів Юрій Покусаєв.

Вже через годину Сергій був в харківській лікарні, і тепер його життю нічого не загрожує.

"Доставили досить швидко. Нами дано всю необхідну допомогу. Стан дитини зараз середньої тяжкості, загрози життю немає", - зазначив завідувач відділенням анестезіології та інтенсивної терапії ОДКЛ №1 Сергій Бевз.

Серпентологі кажуть, що хлопчик, швидше за все, наступив на червонокнижну гадюку Нікольського, поширену в тій місцевості. Ця змія живе в центральній лісостеповій зоні України - від Вінницької області через Київську, Черкаську області та Полтавщину до Слобідської України. Отрута її небезпечна в основному для дітей, а дорослу людину вона вбити не може.

Вчений, якого ці гадюки кусали мінімум пів десятка разів, каже, що головне - не злити плазуна.

"Гадюка, степова, звичайна, Нікольського, не намагатиметься вкусити людину навмисно. Вона кусає, якщо на неї наступили, якщо її намагаються схопити. Головне, що треба зробити - це зробити крок назад і дати змії спокійно сховатися", - радить провідний науковий співробітник музею природи ХНУ імені В. Н. Каразіна Олександр Зіненко.

Вчений також закликав уважніше дивитися під ноги під час прогулянок на природі, а у дворах викошувати траву, щоб рептиліям не було де причаїтися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Запоріжжі розгорівся скандал навколо вбитої в лікарні гадюки.