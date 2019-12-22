Викидає фекалії з вікна: мешканка Чернігова перетворила життя багатоповерхівки в кошмар

Мешканка одного їх спальних районів Чернігова через відключену каналізацію в квартирі, викидає відходи у вікно.

Як розповіла її сусідка, навколо будинку постійно погано пахне: нестерпний сморід змушує затримати подих, пише ВВС.

"Ми коли йдемо ввечері, повертаємо сюди, ми вже знаємо – ми не помилимося, що це наша вулиця і наш під'їзд. Так смердить", – розповідає Оксана Влащік.

У Чернігові жінка викидає фекалії у вікно

Її сусідці відключили каналізацію за несплату. Жінка проблему вирішила просто – виливає їх у вікно або біля під'їзду. Через це у будинку утворилася невелика яма.

Головна проблема в тому, що нечистоти з перекритого туалету стікають у підвал, тому що сама квартира – на першому поверсі.

"Сирість пішла вже і під її квартиру і далі поширилася, затопила там весь підвал. У неї там все мокре. У мене кут квартири вже з грибком. І дитина-астматик", – розповідає інша сусідка, Інна.

"По-людськи я намагалася їй допомогти. Я допомогла придбати компакт-туалет в її квартиру. І хотіла рухатися далі, але на наступний раз вона вже просто не відкриває двері", – розповідає Інна.

На "переговори" з іншими сусідами жінка не йде. На всі зауваження реагує агресивно. Люди кажуть, що бояться відпускати дітей гуляти біля будинку.

За словами правоохоронців, вони можуть тільки виписати жінці штраф. Комунальники про проблему також знають, але кажуть, що нічим не можуть допомогти. Жінка не пускає їх в квартиру і говорити відмовляється.

Як писав OBOZREVATEL, в Білій Церкві Київської області жінка тримає вдома близько півсотні кішок, фекалії яких просочуються в сусідні квартири.

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