Військовий призов-2019 в Україні: стало відомо, кого не заберуть в армію

В Україні під час призову в армію з квітня по червень 2019 року очікують відправити у війська понад 18 000 хлопців. Однак деякі категорії чоловіків призовного віку не йтимуть на строкову службу.

Це визнані непридатними до служби і ті, у кого під час проходження служби загинули чи отримали інвалідність близькі родичі, повідомив на брифінгу заступник начальника призову і комплектациї Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ полковник Валерій Дендебера.

Крім цього, в армію не покличуть тих, хто відслужив у військовому резерві за контрактом більше двох разів.

"Також особи, які за результатами навчання на військових кафедрах і у вишах отримали звання офіцерського начальницького складу", – повідомив Дендебера.

Призовники Національна гвардія України

Як писав OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році будуть два призови на строкову військову службу, кожен із яких триватиме по три місяці.

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