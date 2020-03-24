Військові Росії атакували ЗСУ на Донбасі: Україна зазнала втрат

У понеділок, 23 березня, збройні формування Російської Федерації пішли на нову провокацію, поранивши забороненою зброєю двох українських військовослужбовців.

Деталі боїв розкрив пресцентр Об'єднаних сил у Facebook. Противник відкривав вогонь сім разів за добу.

Найманці Росії стріляли з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Ситуація на Донбасі

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано три обстріли, а саме:

поблизу Авдіївки – зі стрілецької зброї;

поруч із Водяним – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

неподалік від Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета.

Військові Росії атакували ЗСУ на Донбасі Politeka

Чотири обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

тричі поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 120 мм – 6 мін, з 82-мм мінометів – 33 міни;

у районі населеного пункту Шуми – із протитанкового ракетного комплексу.

Із початку вівторка, 24 березня, противник двічі відкривав вогонь у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Обстріли були зафіксовані поблизу Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета і в районі населеного пункту Березове – зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберних кулеметів.

ОС припинили провокації російських найманців адекватною відповіддю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше штаб ООС заявив, що протягом тижня втрати російсько-окупаційних військ на Донбасі склали 13 осіб, ще 22 отримали поранення.

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