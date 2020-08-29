Військові літаки пронеслися прямо над пляжем Херсонщини. Опубліковано відео

У п'ятницю, 28 серпня, над пляжем у курортному селищі Лазурне Скадовського району Херсонської області пронеслися кілька військових літаків.

Як повідомляє Telegram-канал "ХС | Харьков", відео з польотами зняли відпочивальники на пляжі.

"Незрозумілі наднизькі польоти військових над пляжем у Лазурному, Херсонська область", – йдеться у підписі під відео.

З чим пов'язана необхідність таких перельотів, поки невідомо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Лазурному жінка потонула на очах у своєї дитини.

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