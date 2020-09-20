Війська Росії знову порушили тишу, ЗСУ "промовчали" – штаб ООС

Проросійські терористи на Донбасі у неділю, 20 вересня, порушили режим припинення вогню та обстріляли українські позиції біля Новоолександрівки.

Про це повідомили на сторінці штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook. За даними штабу, російські найманці здійснили неприцільні постріли зі стрілецької зброї, тому вогонь у відповідь українські військовослужбовці не відкривали.

У результаті ворожої провокації ніхто з підрозділів Об'єднаних сил не постраждав.

"Українські військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням та перебувають напоготові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні, 19 вересня, збройні формування Росії на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню. Кілька пострілів із стрілецької зброї було зафіксовано поблизу населеного пункту Піски. В результаті обстрілу один боєць Збройних сил України отримав кульове поранення в ногу. Йому надали медичну допомогу і доставили до лікувального закладу. Стан здоров'я військовослужбовця задовільний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні почався перший етап військових навчань "Об'єднані зусилля – 2020". Британські та українські військові десантувалися з військово-транспортних літаків повітряних сил США і України під прикриттям українських винищувачів.