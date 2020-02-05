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7 лютого • оновлено в 09:34
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"Вийшли за червону лінію": стала відомою реакцію Заходу на скандальний закон про ЗМІ

12.7т
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Законопроект міністра культури Володимира Бородянського про боротьбу з дезінформацією в Україні на Заході розцінили як крок до тоталітаризму.

Про це розповіла в ефірі ObozTV медіаекспертка, ексзаступниця міністра інформаційної політики Тетяна Попова, коментуючи скандал довкола обговорення законопроекту.

"Є законопроєкт про дезінформацію Міністерства культури. Майже вся наша Рада з питань свободи слова виступає проти нього. Я дуже сподіваюся, що він навіть не буде поданий, бо це просто ганьба. Його ще не подали, він не має номера, є просто текст, який всі обговорюють, від якого в усіх стоїть дибки волосся", – заявила Попова.

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"Всі західні міжнародні організації, Freedom House, ООН, Рада Європи, Європейська федерація журналістів, навіть перший секретар посольства США, сказали – що це за законопроєкт, навіщо ви це робите, це ж тоталітаризм", – зазначила вона.

За оцінками медіаекспертки, із законопроекту Міністерства культури "можна залишити 15-20% максимум". При цьому вона зазначила, що Україні потрібен закон про дезінформацію, який базується на європейських нормах – "без посадок, без незрозумілих асоціацій професійних журналістів, без всієї маячні".

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"Я говорила на зустрічах із міністром культури і його заступником, який цим займається – не виходьте за європейські "червоні лінії". Є законопроєкт у Німеччині проти "хейтспіча", є у Франції проти дезінформації – адаптуйте і не робіть нічого більше. Вони наробили ще 80% того, чого не можна було навіть згадувати. Тепер вигрібають негатив, причому частина цього негативу падає на Зеленського", – наголосила Попова.

"Вийшли за червону лінію": реакція Заходу на закон про ЗМІ

newsone.ua

Як писав OBOZREVATEL, в Україні за недостовірну інформацію та дезінформацію мають намір саджати у тюрму на термін до семи років і штрафувати до 9,4 млн грн. Про це йдеться у проєкті закону, який Міністерство культури, молоді та спорту України винесло на публічне обговорення.

В ОБСЄ висловили стурбованість із приводу низки положень нового проєкту закону про дезінформацію. В організації зазначили, що боротьба з дезінформацією не має відбуватися за рахунок втручання держави в діяльність ЗМІ та організацію журналістської діяльності.

Ексдепутат Верховної Ради Борислав Береза заявив, що Європейський Союз може позбавити Україну безвізового режиму в разі ухвалення Верховною Радою закону про боротьбу з дезінформацією.

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Теми
Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особи
Тетяна Попова (політик) Володимир Бородянський
Місце
Україна
Теги
Міністерство культури цензура ЗМІ
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Никитенко Сергей
Никитенко Сергей
Даже первый секретарь посольства США!!!! Божественное провидение!!! Фу какими же мы стали холуями и холопами(((...просто противно, даже совки не унижали нас так
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да пошел он этот запад!!!толку то от них?пусть беспокоиться дальше))а что они хотели борьба с коррупцией и враньём,не берут же в ЕС ну так пусть идут на куй!
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
По моєму-це лише димова завіса,що покриває деякі течії брудної політики
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