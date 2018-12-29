Війна закінчиться і Україна буде розквітати: відомий екстрасенс назвала терміни

Війна в Україні та інші серйозні проблеми повинні закінчитися до 2021 року.

Про це заявила відома ізраїльська медіум, ясновидиця, учасниця міжнародної "Битви екстрасенсів" Регіна Федоренко, передає styler.rbc. За словами мага, "проблеми в Україні повинні тривати протягом семи років".

За її словами, вже в 2020 році в Україні повинен початися процес відновлення. "В 2021-му, за ідеєю, Україна повинна розцвітати", — вважає ясновидиця.

Що стосується агресора, то, за її словами, Росію чекають як економічні, так і політичні неприємності.

facebook.com/regina.fedorenko

facebook.com/regina.fedorenko

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з новим трактуванням пророцтва відомої болгарської ясновидиці Ванги, яка померла в 1996 році, в 2019 році президент Росії Володимир Путін зіткнеться зі спробою замаху з боку когось з його команди безпеки.

Більш того, згідно з пророцтвом, на Росію може впасти гігантський метеорит, який зруйнує багато міст.