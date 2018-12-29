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Війна закінчиться і Україна буде розквітати: відомий екстрасенс назвала терміни

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Війна в Україні та інші серйозні проблеми повинні закінчитися до 2021 року.

Про це заявила відома ізраїльська медіум, ясновидиця, учасниця міжнародної "Битви екстрасенсів" Регіна Федоренко, передає styler.rbc. За словами мага, "проблеми в Україні повинні тривати протягом семи років".

За її словами, вже в 2020 році в Україні повинен початися процес відновлення. "В 2021-му, за ідеєю, Україна повинна розцвітати", — вважає ясновидиця.

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Що стосується агресора, то, за її словами, Росію чекають як економічні, так і політичні неприємності.

Війна закінчиться і Україна буде розквітати: відомий екстрасенс назвала терміни

facebook.com/regina.fedorenko

Війна закінчиться і Україна буде розквітати: відомий екстрасенс назвала терміни

facebook.com/regina.fedorenko

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з новим трактуванням пророцтва відомої болгарської ясновидиці Ванги, яка померла в 1996 році, в 2019 році президент Росії Володимир Путін зіткнеться зі спробою замаху з боку когось з його команди безпеки.

Більш того, згідно з пророцтвом, на Росію може впасти гігантський метеорит, який зруйнує багато міст.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Оганесов Павел
Оганесов Павел
ну для этого не нужно быть Месенгом это и так ясно что все когда нибудь закончится
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Маленький Иппу Лохлов
Маленький Иппу Лохлов
Война закончится. Нациков перевешают. И Украина в составе России начнет расцветать
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
Сорик Андрей, китайцы говорят: "мы будем е*башить сами, а вы - е*башьте скакуасов, а то наши новости без вас скучны и однообразны." Не веришь? Продай почку - сьезди в тур по Китаю, поговори с людьми.
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Сорик Андрей
Сорик Андрей
Маленький Иппу Лохлов, вешать веревок не хватит,а кацапье такое как ты будет е ашить на полях Китая это твоё очень недалёкое будущее!
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Bogdanov Igor
Bogdanov Igor
Обещанного три года ждут )))
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