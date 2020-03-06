У Чернігівській області в п'ятницю, 6 березня, поховали загиблого на Донбасі 25-річного українського воїна Володимира Вікторовича Черненка.

Церемонія прощання відбулася в селі Мамекине, повідомив сайт Новгород-Сіверської РДА.

Черненко загинув 3 березня о 17:40 у районі населеного пункту Зайцеве Бахмутського району Донецької області від смертельного поранення, отриманого під час обстрілу з боку найманців РФ.

Похорон воїна ЗСУ novgadm.cg.gov.ua

Солдата вбили через тиждень після повернення з відпустки, передає suspilne.media. У день загибелі, каже голова сільради Валентина Литвин, сестра дзвонила Володимиру на передову 43 рази – він не передзвонив.

"Ми з ним довго спілкувалися, десь протягом години. Ніколи у нас із ним таких відвертих розмов не було, але цього разу розмова зав'язалася в сільраді. Поговорили про все: і про особисте життя, і про плани на майбутнє. Був веселий, налаштований позитивно. Говорив, що відпустка закінчується – їду на передову", – згадав останню зустріч із Володимиром голова Мамекинської сільради.

Володимир Черненко Facebook оперативного командування "Північ"

Черненко – старший сержант, головний сержант 1-го взводу 1-ї роти 13-го окремого мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського.

Він народився в 1995 році, виховувався в багатодітній родині. Його батьки померли. В армію він потрапив у 2015 році, з 01.03.2017 проходив службу за контрактом у 58-й ОМПБр.

Похорон воїна ЗСУ facebook.com/ChernihivTCKtaSP

Похорон воїна ЗСУ facebook.com/ChernihivTCKtaSP

Командир роти Дмитро Марковець назвав бійця мужнім, чесним, вірним собі та своїм принципам. Перша вчителька хлопця Віра Шевченко згадала його як щирого і дружнього.

"Хочеться звернутися до небесних сил із проханням припинити цю жахливу війну, яка відбирає найкращих синів України", – сказав в. о. голови районної державної адміністрації Руслан Веремієнко.

Похорон воїна ЗСУ facebook.com/ChernihivTCKtaSP

Побратим Володимира Микола Науменко назвав його справжнім чоловіком у будь-якій ситуації. "Розривається серце від болю й образи за те, що війна забирає молодих людей, які ще не бачили життя", – крізь сльози сказала однокласниця загиблого солдата Катерина Алдошина.

"Обійняти і передати, як ми любимо наших синів", – попросила воїна Віра Бондаренко, яка поховала свого загиблого сина в 2014 році.

Похорон воїна ЗСУ facebook.com/ChernihivTCKtaSP

Похорон воїна ЗСУ facebook.com/ChernihivTCKtaSP

"Я знаю його від самого народження. І батьків його знаємо, і їх знаємо. Їх шестеро всіх – три брати. Хто що тільки попросить – він усім допомагав. Гарний був хлопець. Чуйний, спокійний, добрий. Шкода. Ми дізналися, так тепер всі в шоці тут. Він тільки тиждень як побував у відпустці. Контракт один закінчився, а цей підписав на другий термін", – сказала жителька села Валентина Казора.

Похорон воїна ЗСУ facebook.com/ChernihivTCKtaSP

5-6 березня в районі було оголошено дні жалоби в знак скорботи за загиблим. На адміністративних будинках поруч із приспущеними державними прапорами України розмістили траурну стрічку.

Похорон воїна ЗСУ novgadm.cg.gov.ua

Похорон воїна ЗСУ novgadm.cg.gov.ua

Похорон воїна ЗСУ novgadm.cg.gov.ua

Похорон воїна ЗСУ novgadm.cg.gov.ua

Похорон воїна ЗСУ novgadm.cg.gov.ua

Похорон воїна ЗСУ novgadm.cg.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно українські захисники спростували фейк терористів "Л/ДНР" про те, що ЗСУ нібито повернулися на позиції в Петровському, звідки восени 2019 року було відведено війська.

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