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Війна Філарета з ПЦУ: озвучено прогноз силового протистояння

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У церковній структурі, яку очолює почесний патріарх Філарет і яку називає "Київським патріархатом", недостатньо ресурсів для силового протистояння із Православною церквою України.

Крім того, таких планів явно немає і у самого Філарета. Таку думку OBOZREVATEL висловив протоієрей Православної церкви України, настоятель Свято-Миколаївського храму (м. Полтава) Олександр Дедюхін.

"Силове протистояння можливе тоді, коли є серйозна підтримка парафіян. Саме тому були можливі конфлікти між Московським і Київським патріархатом, між православними і греко-католиками. Але нинішній "Київський патріархат" — це ж не той Київський патріархат. Вони просто привласнили історичну назву. Київський патріархат був ліквідований і весь перейшов до ПЦУ", — нагадав священик.

Почесний патріарх Філарет

Почесний патріарх Філарет

112 Україна

Він також звернув увагу на той факт, що у "КП" Філарета "немає ніякої підтримки". "30 бабок, які прийшли на нібито помісний собор — це ж не підтримка. Це реально смішно", — зауважив протоієрей.

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Таким чином, за його оцінками, силового протистояння не буде.

Олександр Дедюхін переконаний: сам почесний патріарх також не закликатиме до таких дій через сильне внутрішнє переконання в тому, що "він робить благо для церкви".

"Філарет дійсно думає, що він робить благо для церкви. Деякі старі люди вважають, що, скільки б їхнім дітям не було років, вони все одно діти. Синові, може, 60 років, але батько як і раніше вважає його дитиною нерозумною. Філарет всіх вважає нерозумними дітьми. Його внутрішня мотивація — найкраща", — запевнив протоієрей.

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За його оцінками, у своїй боротьбі Філарет може використовувати юридичні інструменти, але не стане закликати до силових методів, як не робив цього і раніше.

Як писав OBOZREVATEL, 25 червня стало відомо про те, що ліквідований Київський патріархат створює власний "синод" із п'яти єпископів, яких напередодні Православна церква України відлучила від священнослужіння.

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особи
Олександр ДедюхінПатріарх Філарет
Місце
Україна
Теги
ПЦУУПЦ КП
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леня зе
леня зе
«3 ноября 2018 года президент Порошенко подписал с патриархом Варфоломеем соглашение, по которому в Украине открываются экзархаты. Эти ставропигиальные экзархаты подчиняются непосредственно не предстоятелю Украинской церкви, а Вселенскому патриарху. В эти экзархаты включили Андреевскую церковь, Флоровский и Корецкий монастыри, Манявский скит, Успенский храм во Львове и еще один монастырь в Черниговской области. Эти монастыри должны подчиняться непосредственно Вселенскому патриарху. Какая же это автокефалия, когда Вселенский патриарх будет руководить одним из важных православных монастырей», — сказал Филарет.
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