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У Хмельницькому 2-річний малюк випав із вікна дитсадка, за виховательку взялася комісія. Ексклюзив

Марина Петік
Марина Петік
Суспільство
7,8 т.

  • У Хмельницькому з вікна дитячого садка випав дворічний хлопчик

  • Виховательку можуть усунути від роботи і посадити на три роки до в'язниці

  • Батьки постраждалої дитини не хочуть коментувати ситуацію

Дитячий садок, де постраждала дитина. Джерело: Громадське

У Хмельницькому дитячому садку №26 "Кульбабка" сталася надзвичайна подія: з вікна першого поверху випав дворічний хлопчик. Виховательку звинуватили в тому, що вона не додивилася за дитиною. Тепер її долю вирішує комісія, а малюк знаходиться в реанімації.

Детальніше про цю історію читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Справою зайнялася спеціальна комісія

Зараз у самому дитячому садку працює комісія, яку створили на базі департаменту освіти Хмельницької міської ради. "З'ясовують усі обставини. Також триває слідство", – пояснила нам директорка установи для виховання дітей Надія Хоптова.

Дитячий садок №26 у Хмельницькому.

"Звільнити виховательку ми не можемо доки не завершиться слідство і не буде суду. Що стосується усунення від роботи, то це питання вирішимо саме сьогодні (18 вересня. – Ред.). Вона тут працює півтора року, а я всього три тижні. Прийшла сюди після декрету, тому не можу вам сказати про неї поки нічого", – додала завідувачка.

У самому департаменті освіти відповіли OBOZREVATEL коротко: "Усі необхідні дії ми провели, зараз триває слідство".

"Дитина не могла відчинити вікно"

Дворічний хлопчик почав ходити до садочка з 1 вересня. Коли він випав із вікна, то був у свідомості, але сильно плакав. Йому відразу викликали швидку, якраз прийшла мама, яка мала його забирати.

Він отримав важкі травми – закриту черепно-мозкову травму, перелом склепіння черепа. Лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості, близький до важкого. Але, кажуть, дитина стабільна.

Вихователька, у чиїй групі трапилася надзвичайна подія.
Вікно на першому поверсі в садку розташоване високо.

"Я саме прийшла забирати доньку і побачила, що щось сталося. Дитина сильно плакала, її забирала швидка. Приїхала поліція. Наші діти в групі були налякані. Важко сказати, що там було, але навряд чи дворічна дитина могла сама відчинити вікно. Мабуть, через спеку вікно або не зачинили, або забули зачинити після тихої години", – розповіла одна з мам, чия дитина ходить до старшої групи.

"На жаль, перший поверх розташований там високо, вище людського зросту, а внизу асфальт. Дуже співчуваю мамі хлопчика, тільки пішли до садочку і така травма", – додала вона.

Самі батьки постраждалої дитини спілкуватися з журналістами не хочуть.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 137 КК України (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я). Якщо вина виховательки буде доведена, їй загрожує до трьох років позбавлення волі.

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