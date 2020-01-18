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18 січня • оновлено в 11:59
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Вихідні в лютому 2020 року в Україні: скільки будемо відпочивати

2.1т
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У лютому 2020 року – 29 днів, 20 із яких будуть робочими, а ще дев'ять – вихідними. Українці зможуть відпочити 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 та 29 числа.

Так, 2020 рік – високосний, саме тому в лютому буде не 28, а 29 днів. Офіційних державних свят наступного місяця не очікується – лише дев'ять вихідних, які випадуть на суботу та неділю.

Також 14 лютого закохані відзначатимуть День святого Валентина. Цьогоріч він настане в п’ятницю. Втім, вихідний з цієї нагоди не передбачається.

Вихідні в лютому 2020 року в Україні

Вихідні в лютому 2020 року в Україні

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Вихідні у 2020 році в Україні: коли будемо відпочивати

Серед інших неофіційних свят цього місяця – Всесвітній день боротьби проти раку (4 лютого), День безпечного Інтернету (5 лютого), Міжнародний день бармена (6 лютого), Міжнародний день стоматолога (9 лютого), Всесвітній день хворого (11 лютого), День комп'ютерника (14 лютого), Міжнародний день онкохворої дитини (15 лютого), Стрітення Господнє (15 лютого), Міжнародний день рідної мови (21 лютого) та Міжнародний день підтримки жертв злочинів (22 лютого).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні січень і лютий 2020 року будуть не дуже холодними. Водночас людей чекають температурні гойдалки.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Місце
Україна
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