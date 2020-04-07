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7 квітня • оновлено в 17:59
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Вихідні у червні 2020 в Україні: скільки будемо відпочивати

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У 2020 році в червні традиційно відзначаються два свята: День Святої Трійці та День Конституції України. У зв'язку з цим на українців чекають два додаткові вільні від роботи дні.

Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL підготував інформацію про те, коли і скільки вихідних буде у червні 2020.

Так, у перший місяць літа в Україні буде всього 10 офіційних вихідних і 20 робочих днів.

Ілюстративне фото

Ілюстративне фото

Pixabay

Червень 2020: вихідні в Україні

Червень 2020: вихідні в Україні

buhoblik.org.ua

Православне свято День Святої Трійці в цьому році відзначається в неділю, 7 червня, а наступний понеділок, 8 червня, також буде вихідним днем.

Таким чином буде три вихідні поспіль – 6, 7, 8 червня.

День Конституції України святкується 28 червня. У 2020 році він випадає на неділю, тому вихідний день з приводу свята перенесено на понеділок, 29 червня.

У цьому випадку українці також відпочиватимуть три дні поспіль – 27, 28, 29 червня.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, коли і скільки відпочиватимуть українці 2020 року.

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Автор
Аліна Мельник
Теми
новини України День Конституції України свята
Місце
Україна
Теги
вихідні свято релігія календарь
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