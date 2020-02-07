Вихідні у березні: стало відомо, скільки відпочиватимуть українці

У березні 2020 року в українців буде 10 вихідних днів. Кількість буднів при цьому складе 21 день.

В першому місяці весни жителів України очікує додатковий вихідний. Оскільки 8 березня випадає у 2020 році на неділю, свято переноситься і на понеділок, 9 березня, роблячи його неробочим днем.

Водночас п'ятниця перед 8 березня не стане скороченим днем, оскільки Міжнародний жіночий день випадає на неділю.

Названо вихідні у березні Liga

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні може з'явитися нове державне свято – День опору кримчан російській окупації, який негласно відзначають 26 лютого.

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