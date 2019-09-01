Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

Вихідні у вересні: скільки будуть відпочивати українці

1.1т Читати матеріал російською

Для працівників з п'ятиденним робочим тижнем у вересні буде дев'ять вихідних і 21 робочий день.

Згідно з Кодексом законів про працю, додаткові святкові і неробочі дні у вересні не встановлені.

Таким чином, вихідні випадають на 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 вересня.

Відзначимо, що початок навчального року (День знань) цього року випадає на неділю, 1 вересня.

Новини
Довгий робочий день і 6 нових вихідних: нові правки у КЗпП

Крім того, у вересні буде кілька професійних свят, серед яких:

1 вересня - День підприємця

8 вересня - День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості

8 вересня - Міжнародний день солідарності журналістів

13 вересня - День програміста

14 вересня - День українського кіно

14 вересня - День фізкультури і спорту

15 вересня - День працівника лісу

27 вересня - День туризму

30 вересня - Міжнародний день перекладача

30 вересня - Всеукраїнський день бібліотек

Вихідні у вересні: скільки будуть відпочивати українці

ukranews.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міністерство соціальної політики показало графік святкових днів у 2020 році для українців.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна
Тег
вихідні
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
2
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...