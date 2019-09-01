Вихідні у вересні: скільки будуть відпочивати українці

Для працівників з п'ятиденним робочим тижнем у вересні буде дев'ять вихідних і 21 робочий день.
Згідно з Кодексом законів про працю, додаткові святкові і неробочі дні у вересні не встановлені.
Таким чином, вихідні випадають на 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 вересня.
Відзначимо, що початок навчального року (День знань) цього року випадає на неділю, 1 вересня.
Крім того, у вересні буде кілька професійних свят, серед яких:
1 вересня - День підприємця
8 вересня - День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості
8 вересня - Міжнародний день солідарності журналістів
13 вересня - День програміста
14 вересня - День українського кіно
14 вересня - День фізкультури і спорту
15 вересня - День працівника лісу
27 вересня - День туризму
30 вересня - Міжнародний день перекладача
30 вересня - Всеукраїнський день бібліотек
ukranews.com
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міністерство соціальної політики показало графік святкових днів у 2020 році для українців.
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