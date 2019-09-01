Вихідні у вересні: скільки будуть відпочивати українці

Для працівників з п'ятиденним робочим тижнем у вересні буде дев'ять вихідних і 21 робочий день.

Згідно з Кодексом законів про працю, додаткові святкові і неробочі дні у вересні не встановлені.

Таким чином, вихідні випадають на 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 вересня.

Відзначимо, що початок навчального року (День знань) цього року випадає на неділю, 1 вересня.

Крім того, у вересні буде кілька професійних свят, серед яких:

1 вересня - День підприємця

8 вересня - День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості

8 вересня - Міжнародний день солідарності журналістів

13 вересня - День програміста

14 вересня - День українського кіно

14 вересня - День фізкультури і спорту

15 вересня - День працівника лісу

27 вересня - День туризму

30 вересня - Міжнародний день перекладача

30 вересня - Всеукраїнський день бібліотек

ukranews.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міністерство соціальної політики показало графік святкових днів у 2020 році для українців.

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