Вихідні на День Незалежності 2020: коли та скільки будуть відпочивати українці

В Україні 24 серпня традиційно відзначається День Незалежності. У 2020 році свято припадає на понеділок, тому цей день буде офіційним вихідним.

Таким чином, на українців чекають три вихідні поспіль, з суботи по понеділок включно, – 22, 23 і 24 серпня.

Вперше в Україні День незалежності відсвяткували 16 липня 1991 року – через рік після того, як 21 липня 1990 року Верховна рада УРСР прийняла Декларацію про державний суверенітет України.

Також 16 липня 1990 року Верховна рада УРСР ухвалила постанову "Про День проголошення незалежності України".

Військовий парад на День Незалежності України 2017 року

А 24 серпня 1991 року було прийнято Акт проголошення незалежності України, який було підтверджено на Всеукраїнському референдумі. Тому новою постановою від 20 лютого 1992 року Верховна Рада України перенесла святкування Дня Незалежності на 24 серпня.

У це важливе державне свято по всій Україні проходять святкові ходи, військові марші, паради, концерти, до знакових пам'яток покладають квіти. Відзначають День Незалежності і за кордоном – різноманітними акціями, мітингами, флешмобами, концертами та іншими заходами.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, скільки вихідних буде в серпні 2020 року.