Виграти престижний конкурс і вирушити до Франції: як сотні українських студентів це вдалося

Студенти із 22 вищих навчальних закладів України, переможці конкурсу "Авіатор 2019", 18 червня прилетіли до столиці Франції.

Нагадаємо, у квітні ініціатор і організатор конкурсу – Фонд Бориса Колеснікова – нагородив сто студентів поїздкою на найбільший міжнародний авіакосмічний салон Ле Бурже 2019. А екскурсія по Парижу стала приємним доповненням до поїздки і враженням для талановитої молоді.

"Ми приїхали на велику галузеву виставку – це основна мета нашого візиту до Франції. Але, чесно кажучи, так хотілося пройтися паризькими вулицями, прогулятися набережними Сени, відчути атмосферу найромантичнішого міста у світі. Уявляєте, вуперший же день поїздки почали збуватися мрії! Я намагаюся запам'ятати і зберегти в пам'яті кожну хвилину, ловити кожне слово екскурсовода, величезне спасибі за це Фонду", – поділилася враженнями Марина Нагалюк, студентка Запорізького національного технічного університету (м. Запоріжжя ).

Фонд Бориса Колесникова

Екскурсія розпочалася біля палацу Шарля Гарньє – одного з будинків Паризької національної опери, найвідомішого у світі театру опери та балету, який був заснований у кінці XIX століття. На автобусах група студентів під'їхала до Вандомской площі. Серед її визначних пам'яток – 44-метрова колона зі статуєю Наполеона і готель "Рітц", в якому проживали багато знаменитостей, письменники, актори, і знімалися десятки відомих фільмів.

Фонд Бориса Колесникова

Наступна зупинка на маршруті – будівля Лувра, старовинний королівський палац і найбільший художній музей світу з легендарною скляною пірамідою біля входу. Звідси студенти прогулялися до площі Згоди, фотографувалися і обмінювалися враженнями. Свою назву площа отримала після Великої Французької революції, а під час терору саме тут стояла гільйотина, на якій страчували Людовика XVI, Марію-Антуанетту і Робесп'єра. Уже майже двісті років у центрі площі височіє найдавніший із пам'ятників Парижа – обеліск, подарований урядом Єгипту. З часів правління фараона Рамзеса II, понад три тисячі років тому, обеліск стояв біля входу в Луксорський храм.

Далі хлопці вийшли на знаменитий бульвар Єлисейські поля. Прогулянка Єлисейськими полями у супроводі гіда завершилася біля Тріумфальної арки. Виконана в античному стилі і задумана як символ військових перемог Наполеона, арка заввишки майже 50 метрів стала найбільшою у світі і одним із офіційних символів європейської столиці.

"Не очікував, що вдасться побачити стільки знакових місць Парижа. Зазвичай туристи чергують піші прогулянки з поїздками в метро. Нам же дуже пощастило: замість метро був автобус з відмінним оглядом, гіди виявилися прекрасними оповідачами, закоханими в своє місто, а найцікавіші частини нашого маршруту ми пройшли пішки. З Трокадеро відкривається вражаючий вид на Ейфелеву вежу. Видно конструкцію Ейфеля, Марсове поле, центр міста з музеями і фонтанами. Площу Трокадеро називають найбільш позитивним місцем Парижа і найкращим місцем для фотосесій, і вона виправдала наші очікування", – розповів Роман Степаненко, студент Кіровоградської льотної академії НАУ (м Кропивницький).

Після невеликого перепочинку – знову в дорогу. Студентів очікувала фінальна точка маршруту – творіння Гюстава Ейфеля. Сьогодні Париж і Ейфелева вежа невіддільні одна від одної. А історію про те, як паризька інтелігенція відкидала і критикувала "потворне металеве чудовисько", розповідають швидше як анекдот. Простим городянам полюбилися витончені лінії "залізної дами", а незабаром їй знайшлося наукове і комерційне застосування.

Фонд Бориса Колесникова

Фонд Бориса Колесникова

Студенти оглянули Ейфелеву вежу і прогулялися у найвідомішому громадському парку Парижа. Марсове поле –улюблене місце відпочинку парижан і туристів, що рятуються від спеки у тінистих алеях і відпочиваючих із кошиками і пледами прямо на галявинах. А про те, що Марсове поле – колишній військовий плац сьогодні нагадує розташована неподалік Військова школа, Будинок інвалідів і, звичайно ж, екскурсоводи, закохані в Париж і його історії.

"Фонд зробив усе можливе, щоб прогулянка була наповнена приємними емоціями, щоб вони оглянули пам'ятки архітектури, побачили культурні символи Парижа, раділи життю. Студенти весь день милувалися чарівними видами Парижа і насолоджувалися спілкуванням один з одним. Кажуть, Париж – це свято, яке завжди з тобою. Ми хочемо, щоб це відчуття свята наша молодь зберегла як одне з найкращих спогадів", – говорить Президент благодійного Фонду Борис Колесніков.

Фонд Бориса Колесникова

Фонд Бориса Колесникова

Фонд Бориса Колесникова

Благодійний фонд Бориса Колесникова

Фонд Бориса Колесникова

Фонд Бориса Колесникова

Фонд Бориса Колесникова

Фонд Бориса Колесникова

Нагадаємо, сто юних авіаторів України 19 і 20 червня відвідають провідний світовий авіасалон Ле Бурже 2019, а 21 червня на них чекає візит в Діснейленд.

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