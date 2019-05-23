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/Суспільство

"Виглядає дуже мутно!" З'ясувалися нові деталі про можливі переговори з "Л/ДНР"

3.3тЧитати матеріал російською

Інформація про опитування українських військових щодо ставлення до переговорів із терористами "Л/ДНР" підтвердилася в декількох джерелах.

Такі телеграми розіслали тільки частині підрозділів, повідомив волонтер і засновник фонду "Повернися живим" Віталій Дейнега на сторінці організації у Facebook.

Він наголосив, що розсилка телеграм з таким неоднозначними завданням відбувалася одразу після призначення Руслана Хомчака новим начальником Генштабу ЗСУ.

"Ця історія виглядає надзвичайно мутно. Це відбувалося на тлі ухвалення посади нового керівництва Генерального штабу. І в цей час багато офіцерів перебували там і не могли відповісти. У документі вказані були дати ще з минулим керівництвом", — пояснив Дейнега.

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поверніть живим

Він наголосив, що на нараді, на яку посилалися в телеграмі, не обговорювалися питання переговорів із "ДНР" і проводилася вона за попереднього керівника Генштабу Муженка. Повідомляється також, що нині це розпорядження скасоване, а отже телеграма не має жодної сили.

Ілюстрація

Ілюстрація

politeka

"Там обговорювали питання ставлення людей (цивільних, а не військових) до прямих переговорів із Росією. Але повторюся: інформація підтверджена офіційно", — зазначив волонтер.

Як писав OBOZREVATEL:

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Особи
Руслан ХомчакВіталій Дейнега
Місце
Україна
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Валевич Борис
Валевич Борис
провокация обиженной и смещенной элиты
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