"Виглядає дуже мутно!" З'ясувалися нові деталі про можливі переговори з "Л/ДНР"

Інформація про опитування українських військових щодо ставлення до переговорів із терористами "Л/ДНР" підтвердилася в декількох джерелах.

Такі телеграми розіслали тільки частині підрозділів, повідомив волонтер і засновник фонду "Повернися живим" Віталій Дейнега на сторінці організації у Facebook.

Він наголосив, що розсилка телеграм з таким неоднозначними завданням відбувалася одразу після призначення Руслана Хомчака новим начальником Генштабу ЗСУ.

"Ця історія виглядає надзвичайно мутно. Це відбувалося на тлі ухвалення посади нового керівництва Генерального штабу. І в цей час багато офіцерів перебували там і не могли відповісти. У документі вказані були дати ще з минулим керівництвом", — пояснив Дейнега.

Документ поверніть живим

Він наголосив, що на нараді, на яку посилалися в телеграмі, не обговорювалися питання переговорів із "ДНР" і проводилася вона за попереднього керівника Генштабу Муженка. Повідомляється також, що нині це розпорядження скасоване, а отже телеграма не має жодної сили.

Ілюстрація politeka

"Там обговорювали питання ставлення людей (цивільних, а не військових) до прямих переговорів із Росією. Але повторюся: інформація підтверджена офіційно", — зазначив волонтер.

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