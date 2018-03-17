"Відрізали" Крим: український телеканал потрапив у скандал

У п'ятницю, 16 березня, в ефірі телеканалу "UA: Перший" показали карту України без території тимчасово окупованого Криму, пояснивши пізніше скандал - технічною помилкою.

"У вечірньому випуску новин на "UA: Перший" у прямому ефірі трапилась технічна помилка, внаслідок якої глядачі 27 секунд бачили карту України з помилками. Зокрема, на карті не були відображені назви областей і міст, а також показана територія без півострову Крим", - заявили в офіційному вибаченні на телеканалі.

Відзначається, що на екрані телевізора представляється готова картинка, яка насправді складається з декількох елементів. Вони, в свою чергу накладаються один на одного шарами в спеціальній програмі для редагування графіки.

"Кожен напис, кожен колір, кожне зображення можна зробити видимим, поставивши відповідну відмітку у програмі, тобто увімкнувши або вимкнувши елемент. З цих окремих елементів складається й карта України, яку використовують для візуалізації даних. Тобто кожний регіон можна увімкнути або вимкнути відповідно його буде видно на екрані або ні", - пояснили на телеканалі.

У заяві додали, що це робиться для швидкої роботи з окремими елементами без перемальовування всієї картинки.

"Коли дизайнер новин робив графіку для прогнозу погоди, він працював з єдиним шаблоном, який використовується для візуалізації всіх подій. Помилково, вимикаючи непотрібні для цієї новини елементи, дизайнер вимкнув й кілька потрібних шарів: зображення Криму й назви всіх областей", - сказано у вибаченні.

Крім того, на телеканалі заявили, що у випускового режисера не було можливості перевірити, оскільки цей слайд готувався під час прямого ефіру.

"Відтак глядачі побачили такі критичні й дуже грубі помилки", - резюмували в заяві.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в харківському приватному дитсадку дітям на заняттях показали карту України без Криму.