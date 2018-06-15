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Відповість за Petya: в Україні почався суд над розробником вірусу

1.8тЧитати новину російською

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області почав розгляд кримінального провадження за фактом масштабних хакерських атак вірусами Petya/Not Petya.

Як повідомили в прес-службі суду, обвинуваченим є житель Нікополя, громадянин України Н., який є уродженцем Росії.

Йому інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 361-1 КК України (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут).

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Підготовче засідання було призначено на 15 червня 2018 року, проте обвинувачений в суд не з'явився. Він направив електронного листа, в якому вказав на неможливість прийти в суд і просив призначити іншу дату засідання.

Нікопольський міськрайонний суд призначив нове засідання на 27 червня 2018 у 12:30.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час атаки 27 червня 2017 року вірус Petya.А вразив комп'ютерні системи державних і комерційних підприємств: "Укренерго", "Київенерго", "Епіцентру", "Київстару", Vodafone, Lifecell, каналу ATR, "Укрзалізниці", Київського метрополітену, "Ощадбанку", "Нової пошти", аеропорту "Бориспіль", мережі заправок WOG, "Укргазвидобування" та інших.

СБУ заявила про те, що до кібератаки причетні спецслужби РФ. Російська влада всі звинувачення наполегливо заперечує.

Місце
Україна
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