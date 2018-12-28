Відповідь за Україну: РПЦ ''зазіхнула'' на десятки країн світу

Синод Російської православної церкви прийняв рішення про створення патріарших екзархатів у Західній Європі та Південно-Східній Азії.

Таку постанову церковниками ухвалено у відповідь на нібито неканонічні дії Константинопольського патріархату щодо єдиної церкви в Україні, інформує прес-служба РПЦ.

"Синод ухвалив утворити патріарший екзархат із центром у Парижі", — повідомив про підсумки засідання прес-секретар патріарха Кирила священик Олександр Волков, уточнивши, що до сфери пастирської відповідальності цього екзархату будуть включені наступні країни:

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Андорра;

Бельгія;

Великобританія та Північна Ірландія;

Ірландія;

Іспанія;

Італія;

Ліхтенштейн;

Люксембург;

Монако;

Нідерланди;

Франція;

Швейцарія.

Що стосується екзархату у Південно-Східній Азії, то його росіяни створили "у зв'язку зі значними успіхами місії Російської православної церкви в Азії, що виражаються у збільшенні кількості храмів і громад, появі духовенства з-поміж місцевого населення, збільшенням інтересу до російського православ'я, а також у зв'язку зі збільшенням російськомовного населення, що на постійній або тимчасовій основі проживає в цих країнах і регіонах".

Олександр Волков Рамблер

Волков розповів, що центром екзархату призначений Сінгапур, а у сфері пастирської відповідальності будуть країни:

Сінгапур;

В'єтнам;

Індонезія;

Камбоджа;

КНДР;

Південна Корея;

Лаос;

Малайзія;

М'янма;

Філіппіни;

Таїланд.

У РПЦ при цьому заявили, що "завжди з повагою ставилися до Константинопольського патріархату" і навіть "закривали очі на його претензії на опікування усіма православними в діаспорі".

"Але, звісно, цей підхід має мало спільного з дійсністю, бо немає жодних підстав Константинопольського патріархату вважати себе повноважним брати під своє духовне заступництво взагалі всю діаспору як у Західній Європі, так і в інших частинах світу", — упевнений прес-секретар патріарха Кирила.

Західноєвропейський екзархат РПЦ очолить єпископ Іоанн (Рощін), що довгий час керував патріаршими парафіями в США та нещодавно призначений керуючим патріаршими парафіями в Італії.

Екзархат у Південно-Східній Азії очолить архієпископ Солнєчногорський Сергій (Чашин), керівник Адміністративного секретаріату Московської патріархії.

Крім того, на синоді РПЦ закликала інші помісні церкви не визнавати створену за результатами об'єднавчого Собору 15 грудня єдину українську церкву.

Патріарх РПЦ Кирило Інформатор

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