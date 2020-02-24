Відомий український продюсер публічно зізнався, що хворий на ВІЛ. Відео

Креативний продюсер телеканалу "Київ", відомий журналіст Євген Лесной на всю країну зізнався у своєму позитивному ВІЛ-статусі. До цього його підштовхнула негативна реакція і протести співгромадян через евакуацію українців із Китаю.

Про це він заявив у прямому ефірі каналу, запустивши у такий спосіб інформаційну хвилю #небійсясвоїх – із закликом робити зізнання, не демонізувати та не боятися своїх (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Зараз я визнаю себе ВІЛ-інфікованим. Уже десять років живу з ВІЛ. Я добре почуваюся, маю багато друзів і дуже поганий характер, але зовсім не через ліки, які вживаю", – жартівливо й водночас дуже серйозно зауважив Лесной.

Євген Лесной Facebook/Павло Казарін

За його словами, він народився і виріс в іншій країні, де дійсно боявся говорити про свою хворобу.

"Україна ж дуже толерантна до таких речей, як ВІЛ", – наголосив продюсер, додавши, що для нього тепер важливо буде дізнатися, як на це зреагують українці.

Зауважимо, що позицію Лесного, водночас висловивши здивування такою несподіваною звісткою, підтримав журналіст і публіцист Павло Казарін.

"Знаєте, мужність іноді здатна виглядати саме так. Бо є теми, про які говорити не заведено. Ба більше, містична свідомість змушує всіх відмахуватися від діагнозів. У результаті в нас у країні половина з тих, хто живе з ВІЛ, – про свій діагноз навіть не здогадуються. З усіма наслідками, що випливають", – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Євген Лесной (зліва) Facebook/Svitlana Vasylenko

Крім цього, він зауважив, що Євген є прикладом того, що з ВІЛ цілком можна жити, бути успішним, будувати кар'єру й не піддавати ризику ні себе, ні оточення.

Таку ж думку висловила й ведуча "Радіо Київ – 98 FM" Світлана Василенко, в ефірі програми якої і зробив своє зізнання Лесной.

"Бути сміливим – це не тільки про інших казати правду. Це казати правду про себе. Вголос. Дякую, Євгене, за відвертість у моєму ефірі "КиївІнтерактив". Хочу, щоб про це говорили більше. ВІЛ-позитивні люди, які приймають терапію, безпечні", – наголосила вона.

У коментарях під цими постами багато друзів, знайомих і загалом українців, які Євгена навіть не знали, висловили йому слова підтримки й захвату від його сміливості.

Реакція українців Facebook/Павло Казарін

"Справді, крутий вчинок", "Знаю багато людей, які живуть із ВІЛ. І один із них навіть друг сім'ї. Адже статус не обов'язково ізоляція. Ну, в цивілізованому суспільстві", "Довгих років життя!", "Багато знайомих у статусі. Вихід: статус – не вирок, а конкретний образ життя (як, наприклад, цукровий діабет). Все буде ОК", "Дуже важливий і смілий крок. Підтримую", "Людиною бути неважко серед людей. Тяжко , коли ти засмагаючи на пляжному піску, заважаєш тому, хто прийшов із купленим лежаком", "Як на мене, нині такий діагноз уже не викликає такого ажіотажу, як раніше", "Ви мене здивували!", "Респект!", "Здоров'я!" – пишуть українці.

Реакція українців Facebook/Павло Казарін

Реакція українців Facebook/Павло Казарін

Реакція українців Facebook/Павло Казарін

Реакція українців Facebook/Павло Казарін

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