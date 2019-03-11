Відомий італійський співак потрапив під заборону в Україні через Путіна

Міністерство культури України внесло в "чорний список" осіб, які становлять загрозу національній безпеці, італійського співака Карріззі Альбано, відомого під сценічним псевдонімом Аль Бано.

Про це свідчить оновлений перелік на сайті Мінкульту. Ім'я італійця було додано 6 березня під номером 48. Зараз у списку 147 осіб.

Як відомо, в 2014 році Аль Бано підтримав анексію Криму Росією і не раз висловлював захоплення політикою президента РФ Володимира Путіна. "Україна повинна дякувати Путіну", – заявляв він раніше.

Аль Бано Comments.ua

Сам Аль Бано був здивований таким рішенням Мінкульту. Як уточнює repubblica.it, він має намір розібратися в ситуації.

"Я ніколи не говорив ні слова проти України, я ніколи не давав навіть оцінок. Вважаю неприпустимим те, що мене, співака миру, тепер розцінюють як терориста. У мене ніколи не було зброї, навіть подумки", – прокоментував він.

Співак наголосив, що має намір звернутися до посла України та представників Міністерства культури, щоб зрозуміти, чому його ім'я опинилося в цьому списку. "Коли я почув про це, я подумав, що це жарт", – поділився він.

Аль Бано також розповів, що відвідував Україну три-чотири роки тому і тоді жодних проблем не було.

Аль Бано RT

При цьому, він відповів також і на звинувачення щодо загравання з Путіним.

"Якщо я говорю, що Путін гарний – це не обов'язково дружба, а просте знання, чому також сприяє той факт, що він є почесним президентом Міжнародної федерації дзюдо, а я послом у світі. Для нього, а також для багатьох інших глав держав, а також для Іоанна Павла II я людина миру, а не війни", – висловився співак.

Аль Бано став відомий у Радянському союзі в дуеті з Роміною Пауер у 1980-х і 1990-х роках. Їх візитною карткою була пісня "Felicitа".

Аль Бано і Роміна Пауер Italy4.me

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше актриса Аліса Фрейндліх, співак Олександр Буйнов і співачка Лариса Доліна потрапили під заборону Мінкульту.

"Чорний список" поповнили також поет Ілля Рєзнік і актор Володимир Меньшов.

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