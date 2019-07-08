Телеміст з Росією: глава Спілки журналістів України запропонував альтернативу

Національна спілка журналістів України (НСЖУ) засудила NewsOne за ідею провести телеміст з Росією. Через загальний осуд телеканалу вже довелося спішно відмовитися від скандального ефіру.

Як заявив ObozTV глава НСЖУ Сергій Томіленко, формат діалогу між українськими і російськими медіа в принципі міг бути можливим, але тільки не з пропагандистським державним телеканалом.

Томіленко наголосив, що сьогоднішня позиція української журналістської спільноти однозначна – "більшість російських медіа, особливо державні медіа, є пропагандистським ресурсом".

"Що вже неодноразово було доведено. Це пропагандисти, і якісь спільні проекти з ними проводити – все одно, що брати участь в пропагандистському сценарії", – переконаний він.

На його думку, альтернативним варіантом телемосту між ЗМІ України та Росії могла би стати участь в проекті нейтральних посередників

"Інша справа, якби були якісь посередники. Якщо ми говоримо про (діалог. – Ред.) між українськими і російськими медіа – тоді мають бути якісь посередники. Політично незаангажовані. Можливо, міжнародні. Які би виступали гарантом, що це буде не реалізація пропагандистського сценарію, а дійсно професійні дискусії", – запропонував він.

"Але однозначно сьогодні співпраця з "Росія 24" – це співпраця з пропагандистами", – резюмував Томіленко.

Новини NewsOne раптово скасував телеміст із Росією

Глава НСЖУ закликав керівництво телеканалу відмовитися від проведення телемосту: "Ми своїм зверненням закликаємо керівництво телеканалу NewsOne самостійно переглянути своє рішення про можливий телеміст з російським державним телеканалом".

Він звернув увагу, що ініціатива NewsOne вже викликала обурення і протести в українському суспільстві.

"Очевидно, що ці протести можуть загрожувати і в плані фізичної безпеки. Тому ми би закликали телеканал врахувати реалії і утриматися від телемосту, особливо в нинішній передвиборний парламентський період", – зазначив Томіленко.

Раніше NewsOne вже штрафували за антидержавницькі заяви (архівне фото) mnk.org.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Телеканал NewsOne, який входить в медіа-групу Віктора Медведчука, анонсував проведення 12 липня телемосту під назвою "Треба поговорити" з пропагандистським каналом "Росія 1".

Як пояснив NewsOne в своїй заяві, цей телеміст нібито стане "діалогом між народами України і Росії" заради "миру".

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав NewsOne відмовитися від телемосту.

Подібний ефір в Україні засудили багато політиків і громадських діячів. Жорстко розгромила ідею телемосту відома журналістка Яна Соколова.

8 липня під стінами NewOne зібралася акція протесту під назвою "Ні – інформаційній окупації України".

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