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Телеміст з Росією: глава Спілки журналістів України запропонував альтернативу

2.6тЧитати матеріал російською

Національна спілка журналістів України (НСЖУ) засудила NewsOne за ідею провести телеміст з Росією. Через загальний осуд телеканалу вже довелося спішно відмовитися від скандального ефіру.

Як заявив ObozTV глава НСЖУ Сергій Томіленко, формат діалогу між українськими і російськими медіа в принципі міг бути можливим, але тільки не з пропагандистським державним телеканалом.

Томіленко наголосив, що сьогоднішня позиція української журналістської спільноти однозначна – "більшість російських медіа, особливо державні медіа, є пропагандистським ресурсом".

"Що вже неодноразово було доведено. Це пропагандисти, і якісь спільні проекти з ними проводити – все одно, що брати участь в пропагандистському сценарії", – переконаний він.

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На його думку, альтернативним варіантом телемосту між ЗМІ України та Росії могла би стати участь в проекті нейтральних посередників

"Інша справа, якби були якісь посередники. Якщо ми говоримо про (діалог. – Ред.) між українськими і російськими медіа – тоді мають бути якісь посередники. Політично незаангажовані. Можливо, міжнародні. Які би виступали гарантом, що це буде не реалізація пропагандистського сценарію, а дійсно професійні дискусії", – запропонував він.

"Але однозначно сьогодні співпраця з "Росія 24" – це співпраця з пропагандистами", – резюмував Томіленко.

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Глава НСЖУ закликав керівництво телеканалу відмовитися від проведення телемосту: "Ми своїм зверненням закликаємо керівництво телеканалу NewsOne самостійно переглянути своє рішення про можливий телеміст з російським державним телеканалом".

Він звернув увагу, що ініціатива NewsOne вже викликала обурення і протести в українському суспільстві.

"Очевидно, що ці протести можуть загрожувати і в плані фізичної безпеки. Тому ми би закликали телеканал врахувати реалії і утриматися від телемосту, особливо в нинішній передвиборний парламентський період", – зазначив Томіленко.

Раніше NewsOne вже штрафували за антидержавницькі заяви (архівне фото)

Раніше NewsOne вже штрафували за антидержавницькі заяви (архівне фото)

mnk.org.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Телеканал NewsOne, який входить в медіа-групу Віктора Медведчука, анонсував проведення 12 липня телемосту під назвою "Треба поговорити" з пропагандистським каналом "Росія 1".

  • Як пояснив NewsOne в своїй заяві, цей телеміст нібито стане "діалогом між народами України і Росії" заради "миру".

  • Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав NewsOne відмовитися від телемосту.

  • Подібний ефір в Україні засудили багато політиків і громадських діячів. Жорстко розгромила ідею телемосту відома журналістка Яна Соколова.

  • 8 липня під стінами NewOne зібралася акція протесту під назвою "Ні – інформаційній окупації України".

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Теми
Телеміст із РосієюПряма трансляціяЕфіри Oboz TVРосійсько-український конфлікт
Особа
Сергій Томіленко
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
ЗМІросійські телеканалипропаганда
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Santi Amonito
Santi Amonito
Уже один "телемост" между есесерой и США был в свое время - где "у нас секса нету". С тех времен с ватными мозгами на огрызке от "1/6 суши" ничего радикально-цивилизованного не произошло. Да и познеров-пропагандонов там прибавилось. Так что никакого "моста" эрэфийский агрессор, оккупант и террорист не дождется.
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