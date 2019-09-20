"Відкрив усім очі!" У мережі з'явилося неймовірне відео України

У мережі опублікували неймовірне відео, зняте в різних куточках України. На ньому показані десятки локацій країни. Користувачі почали активно і з захватом коментувати ролик.

Його виклав на своєму Youtube-каналі автор Назарій Дорош (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Цим відео я хочу звернутися до всіх, хто здатний бачити прекрасне, хто в пошуках нових відчуттів, незабутніх емоцій, до тих, хто в пошуку чудових і казково красивих місць", – написав він.

У мережі з'явилося неймовірне відео України Скріншот

Також у коментарях він вказав локації, які задіяні у ролику. Ось деякі з них: Писаний камінь, Біла скеля, Мис Меганом, Дакота, Драгобрат, Тарханкут, Скелі Довбуша, Коктебель, Ай-Петрі, Тараканівський форт, Долина Привидів, Генуезька фортеця, Тунель Кохання, Балаклава, Буковель, Асканія-Нова.

Користувачі були у захваті від краєвидів і відео. Станом на 15:40 воно набрало понад 38 тисяч переглядів, 6,6 тисяч лайків і 350 коментарів.

"Завдяки Вам багато людей побачать, як прекрасна Україна. Спасибі", "Боже, це настільки прекрасно, що хочеться плакати. Спасибі тобі, що показуєш всьому світу нашу прекрасну і неймовірну України", "Шалено круте відео, і у 10-годинний версії його буде мало, його хочеться переглядати і переглядати", "Неймовірно круте відео!!! Такою я свою країну ще ніколи не бачив! Ти відкрив мені очі, дуже захопливо!", "Це найкраще відео, яке я колись бачила..." – зазначили вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі опублікували барвисте відео під назвою "Один день у Карпатах". Зйомки відбувалися на вершині гори Піп Іван.

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