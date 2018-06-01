"Відкрито шантажують": мати Кольченка розповіла про нову хитрість Росії

Українського політв'язня Олександра Кольченка, який 31 травня оголосив голодування в російській виправній колонії, змушують прийняти громадянство РФ.

Як розповіла його мати Лариса Кольченко, кримчанина шантажують батьками, які залишилися на анексованому півострові, передає Крим.Реалії.

"Змушують прийняти російське громадянство. Спочатку розмова починається з того, "як погано в Україні і як добре в Росії", потім починається відкритий шантаж, розповідають про те, що" у тебе батьки в Криму залишилися ", що треба якось прийняти громадянство ... Потім у відкриту хочуть, щоб він підписав паспорт", - розповіла жінка.

На її думку, розраховують на те, що, коли Кольченко прийме російське громадянство, Україна ніяк не зможе вплинути на його звільнення.

Як повідомлявOBOZREVATEL, ще один український політв'язень Олег Сенцов вже 19-й день голодує т в російській колонії. Незважаючи на підтримуючу терапію , на яку він погодився, у режисера вже почали випадати зуби.