Відірвало частину кисті: з українкою трапилася страшна НП в маршрутці

У Кропивницькому жінці сильно пошкодило палець дверима переповненої маршрутки. Внаслідок цього їй довелося ампутувати частину мізинця.

Про це повідомляє "ТСН". 70-річна Клавдія Цима поверталася з правнучкою з кінотеатру і вирішила під'їхати.

Коли вона намагалася зайти в переповнений автобус, його двері зачинилися.

"Двері зачиняються й відчуваю, що щось затиснуте. Кажу, що у мене ніготь відірвало. Я не бачила, що у мене вже там пів пальця немає", – повідомила Клавдія Цима.

Водій маршрутки стверджує, що попереджав потерпілу про небезпеку.

"Кажу, жінко, не варто сюди ходити. Тричі промовив. Вона внучку запхнула й сама теж", – сказав Анатолій Малеванкін.

Квитка у постраждалої не виявилося, а тому лікуватися вона змушена за власний кошт. За прогнозами медиків, шви знімуть уже через кілька тижнів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одесі жінка вилетіла з маршрутки №75 "Одеса – Теплодар" під час руху. 38-річну потерпілу доставили в міську лікарню №11 з переломом стегна та струсом мозку.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!