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''Відіб'ють бажання захищати країну'': українці обурені облавами на призовників

5.6тЧитати матеріал російською

Українці обурені масовими облавами і незаконними затриманнями молодих людей через осінній призов.

Як стало відомо за результатами опитування OBOZREVATEL, участь у якому взяли майже 10 тисяч осіб, 43% впевнені, що таким чином військкомат лише "відіб'є в українців бажання захищати країну".

Кожен четвертий заявив, що облави послужать приводом для чергового скандалу, а ще 13% зазначили, що це незаконні дії, через які "все закінчиться судами".

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Лише 19% побачили позитивний момент у таких облавах, заявивши, що "нарешті всіх заженуть на службу".

''Відіб'ють бажання захищати країну'': українці обурені облавами на призовників

Як повідомляв OBOZREVATEL, цієї осені представники поліції і військкоматів знову зайнялися відловом призовників у громадських місцях і на вулицях.

Читайте всі новини по темі "опитування Обозревателя" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
опитування Обозревателя
Місце
Україна
Об'єкти
облава на призовниківпризов
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
ОБОЗ и ты, бродский, вы ПОДОНКИ.
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Файбер Моня
Файбер Моня
Из письма украинского солдата:"...мамо, я не хочу вмирати за пiндосiв.."
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Dontsov Sergey
Dontsov Sergey
Воевать имеет смысл за свое. А так как свыше 80% украинцев уже нищеброды - пусть рошен и компания сами воюют за свои газеты, телеканалы, фабрики и прочее.
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