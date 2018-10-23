''Відіб'ють бажання захищати країну'': українці обурені облавами на призовників

Українці обурені масовими облавами і незаконними затриманнями молодих людей через осінній призов.

Як стало відомо за результатами опитування OBOZREVATEL, участь у якому взяли майже 10 тисяч осіб, 43% впевнені, що таким чином військкомат лише "відіб'є в українців бажання захищати країну".

Кожен четвертий заявив, що облави послужать приводом для чергового скандалу, а ще 13% зазначили, що це незаконні дії, через які "все закінчиться судами".

Лише 19% побачили позитивний момент у таких облавах, заявивши, що "нарешті всіх заженуть на службу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, цієї осені представники поліції і військкоматів знову зайнялися відловом призовників у громадських місцях і на вулицях.