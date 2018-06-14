"Віддайте Брайтон Біч Путіну": в мережі бурхливо відреагували на заяву Трампа про "російський" Крим

Скандальна заява американського президента Дональда Трампа про те, що анексуваний Крим є "російським, тому що там говорять по-російськи", викликала хвилю обурення і глузувань в соціальних мережах.

Так, користувачі звернули увагу, що в США в основному говорять по-англійськи, відповідно, за логікою Трампа, їх можна вважати частиною Великобританії.

Відзначимо, що багато хто висловлює думку, що це фейкова інформація, або ж президент Трамп в черговий раз невдало висловив думку.

Новини Дочка Трампа осоромилася в соціальній мережі напередодні важливого заходу

Як повідомляв OBOZREVATEL , Трамп так само заявив, що виступає за повернення Росії в G8.

Однак пізніше пояснив свої слова і заявив, що якби у нього була б можливість поговорити зі своїм російським колегою Володимиром Путіним на саміті G7, він неодмінно попросив би його піти з України та Сирії.