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"Віддайте Брайтон Біч Путіну": в мережі бурхливо відреагували на заяву Трампа про "російський" Крим

4.1тЧитати новину російською

Скандальна заява американського президента Дональда Трампа про те, що анексуваний Крим є "російським, тому що там говорять по-російськи", викликала хвилю обурення і глузувань в соціальних мережах.

Так, користувачі звернули увагу, що в США в основному говорять по-англійськи, відповідно, за логікою Трампа, їх можна вважати частиною Великобританії.

Відзначимо, що багато хто висловлює думку, що це фейкова інформація, або ж президент Трамп в черговий раз невдало висловив думку.

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Як повідомляв OBOZREVATEL , Трамп так само заявив, що виступає за повернення Росії в G8.

Однак пізніше пояснив свої слова і заявив, що якби у нього була б можливість поговорити зі своїм російським колегою Володимиром Путіним на саміті G7, він неодмінно попросив би його піти з України та Сирії.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "Обозреватель".

Тема
анексія Криму
Особа
Дональд Трамп
Місце
Україна
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Русский Солдат
Русский Солдат
Трамп что-то знает, но ото всех скрывает. Может быть он может видеть будущее?
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