"Відчуваю себе богом": в Одесі поліцейський оскандалився п'яним відео

В Одесі співробітник Приморського районного відділу поліції Сергій Коваль прокотився за кермом BMW з пляшкою пива, запевняючи, що "відчуває себе богом".

Відео кричущого інциденту він опублікував у сторіс на сторінці в Instagram. Незабаром ролик поширив у Facebook журналіст Юрій Головчук (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Все життя так хотів на*уй їздити. П*зда. Відчуваю себе богом", – прозвучало на записі. Чоловік у цей час пив із пляшки.

Новини В Запорожье пьяный полицейский разъезжал по городу

В Одесі поліцейський сів за кермо з пивом

"Новий начальник, красиве життя. Модні машини. Особисті водії. Але зараз поки не про нього, зараз про любителів пити пивко за кермом модної тачки зі слідчого відділу. Послухайте мрії цього бога. Мені додати нічого", – прокоментував Головчук.

Зауважимо, дата і час зйомки невідомі. Не відреагували поки і в поліції на дії свого співробітника.

В Одесі поліцейський сів за кермо з пивом Instagram Сергія Коваля

Увага! Присутня ненормативна лексика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одесі затримали командира батальйону патрульної поліції Києва Антона Сидоренка, який влаштував п'яний дебош у місцевому кафе і розв'язав бійку.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!