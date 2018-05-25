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"Відбивають агресію б*ндерівців": в "ЛНР" школярі влаштували жорстоку масову бійку. Відеофакт

3.3тЧитати новину російською

У тимчасово окупованому Ірміно (колишній Теплогірськ) Луганської області підлітки влаштували масову бійку.

Відео жорстокої бійки, в якій беруть участь і хлопчики, і дівчатка, опублікував у Twitter журналіст Денис Казанський.

"Місто Ірміно. Школярі молодої "республіки" вчаться відбивати агресію бандерівців", - іронічно підписав він ролик.

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У коментарях користувачі зазначили, що коли молоде покоління підросте і отримає зброю, все буде не так безневинно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Києвом через дівчину сталася кривава бійка.

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Тема
Новини Луганська і Луганської області
Місце
УкраїнаЛуганськ
Об'єкт
Новини ЛНР
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