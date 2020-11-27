На Рівненщині в ДТП з фурою розбилася сім'я священника: подробиці трагедії

Страшна аварія сталася на Рівненщині 26 листопада. ВАЗ виїжджав на перехрестя й зіткнувся з фурою. Унаслідок страшного удару з легкового автомобіля вилетіли пасажири. За кермом була дружина місцевого отця. Вона везла трьох дітей до обласного центру, щоб відсвяткувати день народження одного із синів, який і загинув.

Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Аварія сталася на перехресті з трасою Рівне – Городище – Старокостянтинів. Автомобіль ВАЗ виїжджав із боку міста Березино, коли трасою мчала величезна вантажівка. Удар був такої сили, що ВАЗ зім'яло, а люди повилітали з машини на дорогу.

За кермом легковика перебувала 30-річна Марія Ясковець, учителька молодших класів місцевої школи та дружина священника. Також на місці аварії загинув їхній середній 7-річний син Герман. За життя двох уцілілих синів Марка й Севастіана борються лікарі. Найважчий стан поки в молодшого, Марка. Хлопчику провели операцію, він перебуває в Березовській центральній лікарні.

Як розповідають знайомі сім'ї, того дня, 26 листопада, у середнього сина був день народження.

"Ще вранці Марія була в школі. Потім вони вирішили поїхати з дітьми до Рівного в розважальний центр, щоб відзначити день народження сина. Вона дуже поспішала, хотіли завидна встигнути повернутися назад. Там, у Рівному, їх чекав і батько, отець Григорій. Але так і не дочекався", – розповідає OBOZREVATEL знайома родини.

Сама загибла вчителька Марія Ясковець родом із села Орловка. Тут живуть її батьки. Мама теж працює викладачкою в школі, батько – завгосп там же.

"Це дуже порядна і пристойна родина. Усе життя вони ходили до церкви, і дітей своїх так привчали. Марія ще й співала в церковному хорі. У родині ще був молодший син, але років десять тому вони його поховали, він сильно хворів. Тому на дочку свою, Марію, надихатися не могли, дуже її берегли", – говорить OBOZREVATEL ще одна знайома.

Сама Марія майже відразу після школи вийшла заміж за молодого священника. Вони збиралися побудувати будинок недалеко від села Новий Моквин, де отець і служить у церкві. А поки сім'я винаймала там житло.

Тепер життя обірвалося. Батьки Марії дуже важко переживають це горе. Буквально за два дні до трагедії в батька жінки був день народження, жінка викладала фото всієї родини в соцмережу.

На сайті Орловської школи, де працювала Марія, ще опубліковано аудіоуроки, де вона викладає учням.

Зараз односельці й ті, хто знав родину, збирають гроші для допомоги в похоронах і лікуванні дітей, що вижили.