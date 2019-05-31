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Від +7 до +35: синоптик дала неоднозначний прогноз по Україні

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Перші літні вихідні, 1-2 червня, в Україні будуть з атмосферними стрибками і коливаннями температур.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці в Facebook, в Карпатах вночі очікується +7 +12 градусів, а вдень в Дніпрі, Луганській, Донецькій областях місцями ймовірно до +33 +35 градусів.

За її прогнозом, літо в Україні в більшості областей почнеться в умовах +24 +30 градусів, на заході +20 +25 градусів.

Від +7 до +35: синоптик дала неоднозначний прогноз по Україні
Новини
Погода в Україні: синоптик дала прогноз на початок літа
Від +7 до +35: синоптик дала неоднозначний прогноз по Україні

24 канал

На півдні, сході та в більшості центральних областей +28 +33 градуси, місцями очікується до +33 +35 градусів.

Діденко додала, що атмосферні фронти північного циклону зумовлять дощі з грозами уздовж смуги Вінниччина-Черкащина-Полтавщина-Сумщина-Харківщина. Грози також можуть супроводжуватися шквалом і градом.

У Києві у вихідні дні очікується тепла, місцями дощова погода. Температура повітря складе +25 +28 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними синоптиків, через аномальну зміну клімату в Україні літо 2019 року буде на місяць коротше.

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Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
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