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18 листопада • оновлено в 21:47
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Вибухи в Балаклії: названо ім'я третього загиблого. Фото військового

1.1т
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У неділю, 17 листопада, в лікарні Харкова помер іще один постраждалий від вибухів у Балаклії – 43-річний старший солдат Сергій Подуфалов.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала журналістка Лілія Рагуцька (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Побратими кажуть, що Сергій був одним із кращих водіїв 55 автомобільного батальйону "Чорний ліс". Ось так. Не безликий "військовослужбовець", а Сергій Вікторович Подуфалов. Вічна пам'ять", – написала вона.

Примітно, що його ім'я не згадали в офіційному повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

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Сергій Подуфалов загинув у результаті вибуху в Балаклії

Сергій Подуфалов загинув у результаті вибуху в Балаклії

Facebook Лілії Рагуцької

Як уточнюють The World News із посиланням на військову частину А0739, в якій служив загиблий, військового привезли з арсеналу в лікарню швидкої і невідкладної допомоги у важкому стані, і за його життя боролися два дні. 17 листопада від отриманих травм він помер.

"У військового були й опіки, осколкові поранення, і вибухова травма. Стан був важкий, і в подальшому ще більше ускладнився, і він помер", – розповів начальник клініки ушкоджень Військово-медичного клінічного центру Північного регіону Олександр Бородай.

Вибухи в Балаклії: названо ім'я третього загиблого

Вибухи в Балаклії: названо ім'я третього загиблого

Сергій Подуфалов родом із села Ясинове Кіровоградської області, служив у званні старшого солдата у військовій частині А0739, був старшим водієм автомобільного взводу автомобільної роти.

Разом із колегами 15 листопада він допомагав очистити арсенал від боєприпасів, коли група військових почала переміщати твердопаливний двигун до ракети 3М9 зенітно-ракетного комплексу "Куб" в автомобіль, щоб його вивезти, він загорівся, і пролунали вибухи.

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Тема
Пожежа на військовму складі у Балаклії
Місце
Україна Харків
Тег
вибухи на складах
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