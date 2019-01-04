Вибори президента України: у ЦВК пояснили, як голосувати українцям в Росії

В українців, які проживають в Росії, буде два способи проголосувати на виборах президента України. Обидва варіанти передбачають виїзд з території РФ.

Про це ObozTV розповів завідувач відділом взаємодії із засобами масової інформації ЦВК Костянтин Хівренко. За його словами, громадяни України, які перебувають на консульському обліку в українських дипломатичних установах на території РФ, можуть звернутися в одну з закордонних виборчих дільниць в Фінляндії, республіці Казахстан або Грузії, і скористатися своїм виборчим правом.

"Інший варіант – на цей час повернутися в Україну і проголосувати там. Але для цього потрібно як мінімум за п'ять днів до голосування попередити органи державного обліку виборців про такі наміри", – підкреслив Хівренко.

Він нагадав, що ЦВК, своєю постановою №274 від 31 грудня 2018 року, прийняла рішення закрити всі п'ять закордонних виборчих дільниць на території РФ.

Вибори президента України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Верховна Рада України в листопаді своєю постановою призначила президентські вибори на 31 березня 2019 року. Постанова ЦВК про їх проведення була оголошена 26 листопада.

Голосування під час першого туру виборів пройде з 8:00 до 20:00. Другий тур, якщо буде потреба, 21 квітня. ЦВК має оголосити результати до 1 травня.

Перший кандидат в президенти вже подав всі необхідні документи в ЦВК і був офіційно зареєстрований.

Одіозний політик, лідер забороненої в Україні Комуністичної партії Петро Симоненко також заявив про своє рішення балотуватися в президенти.

Відомий український комік і актор Володимир Зеленський оголосив про висунення в кандидати в президенти України під час новорічного звернення до українців на телеканалі "1+1", яке "змістило" звернення президента України Петра Порошенка.

Керівництво "1+1" пояснило подібний "трюк" тим, що слухати президента під бій курантів — радянська традиція, а зараз прийшов час для нових можливостей.

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