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Вибори президента України: у ЦВК пояснили, як голосувати українцям в Росії

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В українців, які проживають в Росії, буде два способи проголосувати на виборах президента України. Обидва варіанти передбачають виїзд з території РФ.

Про це ObozTV розповів завідувач відділом взаємодії із засобами масової інформації ЦВК Костянтин Хівренко. За його словами, громадяни України, які перебувають на консульському обліку в українських дипломатичних установах на території РФ, можуть звернутися в одну з закордонних виборчих дільниць в Фінляндії, республіці Казахстан або Грузії, і скористатися своїм виборчим правом.

"Інший варіант – на цей час повернутися в Україну і проголосувати там. Але для цього потрібно як мінімум за п'ять днів до голосування попередити органи державного обліку виборців про такі наміри", – підкреслив Хівренко.

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Він нагадав, що ЦВК, своєю постановою №274 від 31 грудня 2018 року, прийняла рішення закрити всі п'ять закордонних виборчих дільниць на території РФ.

Вибори президента України

Вибори президента України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Вибори президента України 2019Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Костянтин Хівренко
Місце
Україна
Теги
УкраїнаРосіявибори в УкраїніЦВК
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
РФ должна,да просто обязана, предоставить желающим проголосовать украинцам,краткосрочный(оплачиваемый) отпуск, с сохранением раб.места!!!!!!!)))))))
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr, А так же предоставить ж.д.поезда (конечно бесплатно)!!!!))))))))))
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Юг Руси
Юг Руси
"У украинцев, проживающих в России, будет два способа проголосовать на выборах президента Украины....." - 1) НИКАК, 2)СОВСЕМ НИКАК
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Федоров Федор
Федоров Федор
А с другой стороны они себе серят в шаровары(как обычно).1.Лишить возможности проголосовать миллионы находящихся в России 2.Я так понимаю,что в ЛДНР выборы тоже проводиться не будут.Но Украина считает их своей частью.3.Крым(смотри пункт 2).Это все в совокупности позволяет считать выборы нелигитимными и даёт почву для их оспаривания ,непризнания результатов другими странами и ещё одного майдана.
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