"Разом з усією Україною": Пристайко назвав можливу дату виборів на Донбасі

Вибори на окупованих територіях Донбасу повинні бути проведені паралельно з місцевими виборами в Україні восени.

Про це в інтерв'ю виданню "Bild" заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

Вадим Пристайко

"В ідеалі ці вибори повинні бути проведені паралельно з місцевими виборами в Україні восени. Мені постійно доводиться нагадувати, що це будуть не загальнонаціональні вибори, а місцеві вибори. Тому ніякі незаконні формування на сході України не можуть прийняти в них участь. Тут мова йде про набагато менші адміністративні регіони по обидві сторони фронту і на всій території України", – пояснив Пристайко.

Він підкреслив, що в уряді прекрасно розуміють, хто буде висуватися на вибори по іншу сторону фронту. Однак, вважає міністр, це буде ідеальною можливістю для Росії вивести війська зі сходу України.

"У людей було б щонайменше почуття демократичного процесу, який відбувається паралельно на окупованих територіях і на вільних територіях", – уточнив Пристайко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що проведення виборів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей стане можливим тільки тоді, коли Україна буде повністю контролювати кордон з Росією.

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